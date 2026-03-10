Nawrocki podpisał ważną ustawę. Te transakcje trafią pod lupę fiskusa

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy dotyczącą wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Nowe przepisy obejmują między innymi raportowanie transakcji na rynku kryptowalut. Informację o decyzji głowy państwa przekazała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Weryfikacja danych

Zgodnie z ustawą dostawcy usług związanych z kryptowalutami będą zobowiązani do gromadzenia i weryfikowania danych swoich klientów. Chodzi przede wszystkim o informacje dotyczące tożsamości użytkowników oraz ich rezydencji podatkowej. Podmioty działające na rynku krypto będą musiały także raportować szczegóły dotyczące transakcji wykonywanych przez klientów.

Nowe obowiązki obejmą różne rodzaje operacji związanych z kryptowalutami. Raportowane będą między innymi transakcje polegające na wymianie kryptoaktywów na tradycyjne waluty, a także operacje odwrotne. Zgłaszaniu podlegać ma również wymiana pomiędzy różnymi kryptowalutami, transfery środków oraz płatności za towary i usługi realizowane przy użyciu kryptoaktywów.

Przekazywane informacje będą trafiać do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Dane mają dotyczyć kryptoaktywów, które mogą być wykorzystywane zarówno do płatności, jak i do celów inwestycyjnych.

Nowelizacja wprowadza także obowiązki sprawozdawcze dla operatorów usług związanych z kryptowalutami. Dotyczy to zarówno podmiotów działających w Unii Europejskiej, jak i tych, które mają siedzibę poza jej granicami, jeżeli obsługują klientów będących rezydentami podatkowymi UE.

Operatorzy, którzy nie muszą posiadać specjalnych zezwoleń wynikających z unijnego rozporządzenia MiCA, również zostaną objęci obowiązkiem raportowania. W takim przypadku będą zobowiązani do rejestracji działalności w jednym z państw Unii Europejskiej.

Automatyczna wymiana informacji

Nowe regulacje mają także związek z systemem automatycznej wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami. Ustawa przewiduje przekazywanie danych w kontekście tzw. podatku wyrównawczego. Mechanizm ten ma zapewnić, że duże grupy przedsiębiorstw – zarówno międzynarodowe, jak i krajowe – będą opodatkowane efektywną stawką wynoszącą co najmniej 15 procent.

Przepisy określają również zakres przekazywanych informacji, terminy ich raportowania oraz zasady współpracy pomiędzy państwami w zakresie wymiany danych podatkowych.

Nowelizacja wpisuje się w szersze działania mające na celu zwiększenie przejrzystości na rynku kryptowalut oraz ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przy wykorzystaniu cyfrowych aktywów. Dzięki nowym regulacjom organy podatkowe mają uzyskać większy dostęp do informacji o transakcjach dokonywanych przez użytkowników kryptowalut.

Czytaj też:

Sprzedaż i kupno kryptowalut odbija się w deklaracji PIT. Fiskus to sprawdziCzytaj też:

Polscy medaliści dostaną tokeny. Burza wokół olimpijskich nagród