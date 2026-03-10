Tusk grzmi przed spotkaniem z Nawrockim. „To byłby niewybaczalny błąd”

We wtorek 10 marca o godz. 15:00 rozpocznie się spotkanie w Pałacu Prezydenckim, na które Karol Nawrocki zaprosił premiera Donalda Tuska, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Tematem rozmów będzie tzw. SAFE 0 proc., czyli koncepcja, która ma stanowić alternatywę dla unijnego programu pożyczek na obronność.

Tusk ubiegł Nawrockiego? „Spytam wprost prezydenta”

Donald Tusk zabrał głos na kilka godzin przed spotkaniem z prezydentem. – Mimo wielokrotnych próśb nie otrzymaliśmy do tej pory żadnej informacji na temat tego, w jaki sposób miałby wyglądać wkład NBP w finansowanie polskiego przemysłu zbrojnego i polskiej obrony. Mam nadzieję, że w czasie tej wizyty dowiemy się czegoś konkretnego. Jak do tej pory, wszystkie sygnały, jakie płyną z tamtej strony, wskazują, że mamy do czynienia z jakimiś jednak dość podejrzanymi operacjami i będę chciał uzyskać pełną jasność i pełną klarowność, zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje w tej sprawie – powiedział szef polskiego rządu w otwartej dla mediów części posiedzenia rządu.

– Dotarły do nas także informacje o tym, że prezydent zdecydował się już, aby zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam wprost prezydenta, czy rzeczywiście tak jest. To byłby niewybaczalny błąd – stwierdził Donald Tusk.

Jak dodał premier, jeśli faktycznie taki scenariusz się zrealizuje, trzeba być gotowym na wdrożenie planu B. – Powiem szczerze: jestem głęboko poruszony tymi sygnałami. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy, jak można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak SAFE – stwierdził szef polskiego rządu. Warto podkreślić, że Karol Nawrocki jeszcze nie poinformował oficjalnie, jaką decyzję podejmie w sprawie ustawy wdrażającej wspomniany program.

