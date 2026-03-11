Kury się nie niosą. Ten błąd popełnia wielu hodowców

Jak niedawno pisaliśmy, hodowanie nawet kilku kur ma sens, jeśli zależy nam nie tyle na wzbogaceniu się, co na chęci posiadaniu własnych jajek ze sprawdzonego źródła. Jeśli chcemy, by kury znosiły nam dobre jajka, to trzeba zadbać o paszę z dobrymi składnikami i z dobrego źródła.

Jak zauważa serwis wiesciroliczne.pl zdrowa dieta kur opiera się na dwóch filarach: różnorodności i precyzyjnym zbilansowaniu. W jadłospisie nie może zabraknąć:

Białka: Fundamentu produkcji jaj i regeneracji organizmu. Znajdziesz je w roślinach strączkowych, śrucie sojowej czy mączce rybnej.

Energii (Węglowodanów): Dostarczanej przez wysokiej jakości ziarna, takie jak kukurydza, pszenica i jęczmień.

Zdrowych tłuszczów: Niezbędnych dla lśniących piór i przyswajania witamin. Ich świetnym źródłem są nasiona słonecznika i siemię lniane.

Witamin i minerałów: Kluczowych dla twardych skorupek (wapń, fosfor) oraz ogólnej odporności. Warto wzbogacać dietę o świeże owoce, warzywa oraz witaminę D.

Czym nie karmić kur?

Hodowcy drobiu wskazują, czego lepiej kurom do jedzenia nie podawać. – Na pewno nie można karmić kur produktami w jakiś sposób przetworzonymi. Chleb już niestety do takich się zalicza, bo tam są drożdże i inne różne ulepszacze – podkreśla cytowany przez portal hodowca brojlerów Marcin Majnert z Boguszyna (woj. wielkopolskie).

– Najzdrowiej, choć wiem, że ciężko jest niektórych do tego przekonać, jest pasza pełnoporcjowa. Niektórzy chcą karmić drób swojską metodą, czyli np. ziemniakami. Jeżeli są one posolone, to już niekoniecznie – dotyczy to zarówno brojlera, ale też niosek – dodaje.

Majnert zwraca uwagę, że kurczak to stworzenie, które zje wszystko, a składniki jego pożywienia mamy w jajku. Dlatego warto mieć świadomość i uważać na to czym je karmimy.

