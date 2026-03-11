Znamy szczegóły SAFE 0 proc. Prezes NBP wskazał konkretną kwotę

Przed tygodniem prezydent Karol Nawrocki oraz prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński poinformowali o pomyśle „Polski SAFE 0 proc. Wedle tej propozycji w BGK miałby być utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych finansowany z zysku banku centralnego.

Glapiński o SAFE 0 proc.

O szczegółach pomysłu mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej szef NBP Adam Glapiński. – Działamy w sytuacji w warunkach wyższej racji stanu. Działamy w sytuacji potrzeby wzmocnienia szybkiego bezpieczeństwa Polaków. Opinia publiczna nie jest straszona przez rządzących, także przeze mnie, ale chyba wszyscy wyraźnie widzą ze strony rządzących, prezydenta i premiera i wszystkich innych, a także mojej, występuje bardzo pilna potrzeba finansowania zbrojeń w Polsce. Nie za 10, 20 lat. W ciągu trzech lat. Musimy mieć silną armię w ciągu trzech lat – powiedział na wstępie Glapiński, cytowany przez Money.pl.

Prezes NBP poinformował, że w końcówce lutego bank dysponował rezerwami dewizowymi o wartości 1,095 biliona zł, z czego złoto stanowi równowartość 340 mld zł. Zasoby kruszcu wzrosły do 570 ton, a cel, jaki wyznaczył NBP to 700 ton.

– Nie przewidywaliśmy, że złoto aż tak zdrożeje. I że aż tak wielkie będą tak zwane niezrealizowane przychody z ceny złota – powiedział Glapiński. – To jest w tej chwili jakieś 197 mld zł. To jest uboczny skutek tego, że kupiliśmy tak dużo złota i tego, że złoto tak zdrożało – dodał.

Przechodząc do sedna, szef NBP powiedział, że niezrealizowany zysk na złocie można wykorzystać „na rzecz obronności kraju i szybkiej budowy sił zbrojnych". – Operacje wykonywane przez NBP na rezerwach będą rzeczywistymi transakcjami biznesowymi, a nie sztucznymi zabiegami księgowymi. Będą one realizowane w ramach zarządzania posiadanymi rezerwami dewizowymi. NBP nie uszczupli rezerw dewizowych, ponieważ wartość rezerw pozostanie bezwzględna, a jedynie zmieni się skład rezerw – tłumaczył Glapiński, dodając, że inne banki centralne realizują podobne operacje.

Szef banku centralnego podkreślił, że propozycja nie dotyczy wykorzystania całej nagromadzonej nadwyżki wartości złota jednym ruchem. – Chcieliśmy jedynie częściowo, stopniowo i powoli wykorzystać tę wartość, aby wesprzeć budowę sił zbrojnych. Uważamy, że jest to jednorazowa okazja, ponieważ sytuacja, w której kupiliśmy tak ogromne ilości złota, które następnie znacznie wzrosło w wartości, nie powtórzy się – wyjaśniał prezes NBP.

– Uważamy, że zysk, który powstaje z wykorzystania złota, nie jest zwykłym zyskiem banku, ale nadzwyczajną, jednorazową okazją historyczną, która powinna być wykorzystana w celu narodowym, takim jak budowa silnej armii. Nie ma zbyt wielu pieniędzy, które mogą być przeznaczone na ten cel, a nasza propozycja pozwalałaby na generowanie środków bez żadnych ubocznych skutków – dodał.

Polskie złoto w trzech państwach

Glapiński przypomniał, że polskie złoto znajduje się obecnie w trzech państwach: Polsce, USA i Wielkiej Brytanii. – Przystępujemy do kontroli fizycznej kontroli naszego złota w Londynie, w Nowym Jorku. U nas to się dokonuje bez przerwy i specjalna nasza ekipa jedzie i obejrzy te sztaby, sprawdzi ich numery itd. Jedzie nasza ekipa żeby to zrobić, nie dlatego, żebyśmy mieli jakiekolwiek brak zaufania czy podejrzenia, ale rutynowo to robimy – poinformował prezes NBP.

