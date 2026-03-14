Znalazłeś pieniądze na ulicy? Od takiej kwoty nie musisz informować

W ostatnim czasie prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o rzeczach znalezionych. Nowela ma systemowo usprawnić działanie biur rzeczy znalezionych, prowadzonych przez starostów.

Zgodnie z nowymi przepisami postępowanie w celu ustalenia właściciela rzeczy prowadzi “właściwy starosta”. W praktyce oznacza to, że organem zobowiązanym do prowadzenia postępowania poszukiwawczego w celu odnalezienia osoby uprawnionej do odbioru rzeczy, będzie tylko starosta właściwy ze względu na miejsce jej znalezienia. Jednocześnie, jak zauważa serwis Prawo.pl znalazca będzie mógł zawiadomić o znalezieniu rzeczy lub oddać rzecz znalezioną staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy. W takim przypadku ten starosta będzie miał obowiązek zawiadomienia o znalezieniu rzeczy starosty właściwego ze względu na miejsce jej znalezienia, a w przypadku odebrania rzeczy znalezionej od znalazcy również jej przekazania.

Taką znalezioną sumę trzeba oddać. Nowy próg

Nowela podwyższa także limit znalezionych pieniędzy, którego przekroczenie rodzi obowiązek oddania środków właściwemu staroście. Dotychczas było to 100 zł. Po zmianie przepisów próg ten został podwyższony do 5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem 240,30 zł. Jednocześnie wprowadzano mechanizm waloryzacji tej wartości uzależniony od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobną zasadę przyjęto przy określeniu wartości rzeczy znalezionej, której przekroczenie powoduje powstanie obowiązku wezwania na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nowela wprowadza także szczególne zasady dotyczące dokumentów zawierających dane osobowe. Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie właściciela, dokumenty trafią do starosty w celu przeprowadzenia czynności poszukiwawczych. Po ich bezskutecznym zakończeniu dokumenty zostaną zniszczone.

Rozszerzono katalog podmiotów uprawnionych do przyjmowania sprzętu i ekwipunku wojskowego. Oprócz starosty będzie to również najbliższa jednostka Żandarmerii Wojskowej. Z obowiązku przekazania rzeczy staroście wyłączono przedmioty wymagające pozwolenia, w tym broń i amunicję, a także rzeczy niebezpieczne. W takich przypadkach znalazca ma obowiązek zawiadomić policję.

Rząd otwiera furtkę dla oszczędzających. Zyski nawet do 100 tys. zł bez podatkuCzytaj też:

To najlepsza lokata na trudne czasy. Polacy nie mają wątpliwości