15 tys. zł na tradycję, produkty lokalne i bezpieczeństwo. Aktywna wieś

Minister rolnictwa Stefan Krajewski w Dniu Sołtysa zapowiedział start nowego programu dla rolników – „Aktywna wieś” z budżetem 10 mln zł. Wnioski do ministerstwa będzie można składać od 30 marca 2026 roku przez miesiąc.

– To dofinansowanie do 15 tysięcy złotych do projektów, które będą wpisywać się w działania z zakresu kultury, tradycji, tożsamości, produktów lokalnych, ekologii, bezpieczeństwa wsi. To wszystko można będzie dofinansować z tego programu – wyjaśnił Stefan Krajewski.

Nowy program rządowy dla rolników i lokalnych działczy

Z rządowego dofinansowania skorzystają przede wszystkim koła gospodyń wiejskich, strażacy ochotniczych straży pożarnych i lokalni działacze.

– Wsparcie zostanie udzielone po to, żebyście mogli jeszcze bardziej integrować lokalne społeczności, finansować, współfinansować te działania, które są niezwykle ważne. Bo oprócz tego, że spotykamy się po to, żeby poświętować czasem, czy to są dożynki, czy to są święta miejscowości, czy promowanie produktu lokalnego, to też warto, żebyśmy to zawsze o komponent profilaktyki wzbogacili, badali się, bo to przecież zdrowie jest najważniejsze i tak, żebyśmy z tego mądrze korzystali – poinformował minister Stefan Krajewski.

Żywność regionalna i bezpieczeństwo rolników

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dofinansowaniu podlegają m.in. wydarzenia związane z kulturą, tradycją i tożsamością wsi (np. prezentacje obrzędów ludowych, występy kapel czy pokazy rękodzieła), inicjatywy promujące lokalne produkty i żywność regionalną, warsztaty kulinarne czy święta lokalnych produktów oraz działania związane z ekologią i bezpieczeństwem wsi, w tym szkolenia z pierwszej pomocy i działania edukacyjne.

Projekty zostaną ocenione przez specjalną komisję powołaną w resorcie rolnictwa. Oferty będzie można składać w formie elektronicznej lub papierowej na formularzach udostępnionych na stronie internetowej resortu.

Rozpatrzenie ofert planowane jest do 15 maja 2026 roku, a wybrane inicjatywy będzie można realizować między 30 kwietnia a 31 października 2026 roku. Jeśli program sprawdzi się w praktyce, w kolejnych latach jego budżet może zostać zwiększony.

