Polacy znaleźli alternatywę dla lokat. Przybyło 61 tys. w ciągu miesiąca

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują w Polsce od 2019 roku. Program został stworzony, by zachęcić pracowników do oszczędzania na czas emerytury. Udział w PPK jest dobrowolny (można w każdej chwili zrezygnować i w każdej się zapisać). Pracodawca jest zobowiązany do ﬁnansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5 proc. lub 2,5 proc. wynagrodzenia pracownika (dotyczy umów o pracę i umów zlecenie). Pracownik co miesiąc przeznacza na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia. Do tego państwo zapewnia jednorazową wpłatę powitalną.

Coraz więcej uczestników PPK

Początkowo program został dość chłodno przyjęty przez Polaków, ale ostatnie lata pokazują wzrost zainteresowania. Jak poinformował serwis WNP Piotr Matczuk, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na koniec lutego w PPK było ok. 4,3 mln aktywnych uczestników, a tylko w pierwszym miesiącu tego roku przybyło ich ponad 60 tys. Pod koniec 2025 roku wartość zgromadzonych aktywów przekroczyła 45 mld zł.

– Na rachunkach, w zasobach PPK mamy obecnie ok. 48 mld zł. W styczniu br. przybyło 61 tys. nowych uczestników, a w lutym 55 tys. Generalnie nie ma odpływu netto, a poza tym jest to wpisane w założenia programu – powiedział prezes PFR.

Wzrost aktywów w minionym roku to 15 mld zł. Jak podaje portal, wyniki funduszy dały wzrost w przedziale od 9-30 proc., co jest wynikiem dużo lepszym niż ewentualne zyski z lokat bankowych.

Dopłaty w ciągu miesiąca

Do połowy kwietnia część uczestników PPK otrzyma dopłatę roczną za 2025 rok. Na 240 zł będą mogli liczyć pracownicy, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (z obniżenia wpłaty podstawowej mogą skorzystać osoby, których miesięczne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia) muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

Jako że w 2025 roku płaca minimalna wyniosła 4666 zł, to, aby uczestnik PPK miał prawo do dopłaty rocznej, jego wpłaty musiały wynieść minimum 979,86 zł. W przypadku osób, które na swój wniosek obniżyły procent wpłaty podstawowej, musi to być co najmniej 244,97 zł.

Czytaj też:

PPK przestanie być kurą znoszącą złote jajka? Wymowny komentarz ministerstwaCzytaj też:

To najlepsza lokata na trudne czasy. Polacy nie mają wątpliwości