Znane banki ostrzegają klientów. Te usługi nie będą dostępne w weekend

W najbliższy weekend klienci banków muszą liczyć się z utrudnieniami. Kilka z nich wydało komunikaty, w których przestrzegło klientów, że część usług nie będzie dostępna.

Komunikat w tej sprawie wydał m.in. PKO BP. „W nocy z 13 na 14 marca w godz. 22:00-04:00 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do aplikacji IKO, iPKO biznes i PKO Junior oraz serwisów iPKO, iPKO biznes i Inteligo” – czytamy. Jak dodano, płatności kartami będą działać bez zakłóceń. Przedstawiciele banku zaapelowali o to, aby wszystkie ważne transakcje wykonać wcześniej.

Znane banki ostrzegają klientów. Szykują się duże utrudnienia

Do swoich klientów zwrócił się również mBank. „Chcemy dostarczać Ci usługi i rozwiązania najwyższej jakości, dlatego systematycznie modernizujemy nasze systemy. W najbliższym czasie, będziemy to robić w weekend z 14 na 15 marca br. Wyłączymy wtedy na kilka godzin bank” – zapowiedziano.

Jak podano w komunikacie, między godziną 2:30 a 9:00 płatność kartą w internecie nie będzie możliwa; klienci nie zalogują się na swoje konta w internecie oraz w aplikacji mobilnej. W tym czasie nie będzie także możliwości złożenia żadnego wniosku. „Podczas przerwy nie mamy wglądu w Twoje dane związane z bankiem, dlatego w tym czasie nie zrealizujesz żadnej operacji” – podkreślono. W tym przypadku bank także zwrócił się do klientów, aby wszystkie transakcje, które nie powinny czekać, zostały zlecone wcześniej.

Komunikat wydał także ING Bank Śląski. „W sobotę 14 marca, od godziny 8:00 do 20:00, moduł Makler w Moim ING będzie niedostępny. W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia” – poinformowano.

Czytaj też:

