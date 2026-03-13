Wyniki losowania Eurojackpot. Gracz z Polski wygrał fortunę!

W losowaniu Eurojackpot, które odbyło się w piątek 13 marca, szczęśliwe okazały się następujące liczby: 7, 23, 37, 44, 47 oraz 2 i 6. Najwyższą wygraną w Polsce była wygrana czwartego stopnia, co oznacza, że jeden gracz wzbogaci się o ponad 750 tys. zł. 49 kolejnych graczy skreśliło liczby, które zagwarantowały im wygraną piątego stopnia. Dostaną zastrzyk gotówki przekraczający 900 zł.
Losowanie Eurojackpot z 13 marca. Wyniki i wygrane
Więcej szczęścia miało pięciu graczy z Niemiec, dwóch z Węgier i jeden ze Słowenii, którzy wygrali po ponad 246 tys. euro (wygrana drugiego stopnia). Sześć innych osób wzbogaci się po 185 tys. euro (wygrana trzeciego stopnia).
Ponieważ w dzisiejszym losowaniu nie padła główna nagroda, kumulacja rośnie. Już w najbliższy wtorek 17 marca będzie można wygrać 130 mln zł.
Wyniki Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce w 2026 r.
Oto najwyższe wygrane w Eurojackpot, które padły w Polsce w 2026 roku:
- 589 355,50 zł, 10 marca, Knyszyn;
- 647 069,50 zł, 6 marca, Pleszew;
- 310 149,90 zł, 27 lutego, Kutno;
- 310 149,90 zł, 27 lutego, Augustów;
- 310 149,90 zł, 27 lutego, Elbląg;
- 2 201 331,80, 24 lutego, Warszawa;
- 419 695,50, 20 lutego, Otwock;
- 419 695,50, 20 lutego, Łódź;
- 362 256,20, 17 lutego, Gdynia;
- 362 256,20, 17 lutego, Biała Podlaska;
- 694 151,90, 6 lutego, Zawiercie;
- 559 602,40, 3 lutego, Kraków;
- 1 725 564,80, 23 stycznia, Bytom;
- 1 725 564,80, 23 stycznia, Legnica;
- 698 985,80, 20 stycznia, Wójcin.
Eurojackpot to gra liczbowa, która została uruchomiona w marcu 2012 r. Po ponad pięciu latach na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze biorą udział gracze z kilkunastu europejskich krajów. Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20:15.
