Polacy coraz chętniej oszczędzają w ten sposób. Są najnowsze dane

Ministerstwo Finansów przedstawiło wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym. W poprzednim miesiącu sprzedano obligacje o łącznej wartości 6,13 mld zł. To wynik lepszy niż w styczniu, gdy odnotowano 5,76 mld zł. W zeszłym roku rekordowy pod tym względem okazał się lipiec, gdy sprzedano obligacje o łącznej wartości 8,2 mld zł, a w całym 2025 roku było to 74,9 mld zł, co jest drugim najwyższym wynikiem w historii.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lutym

Przedstawione przez Ministerstwo Finansów dane za luty wyglądają następująco:

3-miesięczne (OTS0526) – 203,1 mln zł,

1-roczne (ROR0227) – 1.983,8 mln zł,

2-letnie (DOR0228) – 320,2 mln zł,

3-letnie (TOS0229) – 2.189,8 mln zł,

4-letnie (COI0230) – 706,7 mln zł,

10-letnie (EDO0236) – 619,5 mln zł,

6-letnie rodzinne (ROS0232) – 27,5 mln zł,

12-letnie rodzinne (ROD0238) – 77,7 mln zł.





W lutym najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 3-letnie – TOS (36 proc. udział w strukturze sprzedaży). Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 2.189,8 mln zł. Drugie miejsce zajęły obligacje 1-roczne – ROR (32 proc.) ze sprzedażą na poziomie 1.983,8 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły obligacje 4-letnie – COI (12 proc.), 10-letnie – EDO (10 proc.), 2-letnie – DOR (5 proc.), oraz 3-miesięczne – OTS (3 proc.).

Ministerstwo Finansów poinformowało również, że na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 800 plus" klienci przeznaczyli w lutym 105 mln zł. To nieco mniej niż miesiąc wcześniej, gdy było to 109 mln zł.

Resort przypomina, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie 800 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

