Euro i dolar nieznacznie w górę. Kursy walut 16 marca 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 16 marca za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7287 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2694 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,7238 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9394 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Euro i dolar nieznacznie w górę

Kursy walut – poniedziałek, 16 marca

dolar –3,7287 zł

euro –4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,7238 zł

funt szterling – 4,9394 zł

Kursy walut w poprzednim tygodniu

Kursy walut – piątek, 13 marca

dolar – 3,7277 zł

euro – 4,2693 zł

frank szwajcarski – 4,7279 zł

funt szterling – 4,9436 zł

Kursy walut – czwartek, 12 marca

dolar – 3,6878 zł

euro – 4,2629 zł

frank szwajcarski – 4,7250 zł

funt szterling – 4,9393 zł

Kursy walut – środa, 11 marca

dolar – 3,6870 zł

euro – 4,2740 zł

frank szwajcarski – 4,7357 zł

funt szterling – 4,9465 zł

Kursy walut – wtorek, 10 marca

dolar – 3,6523 zł

euro – 4,2555 zł

frank szwajcarski – 4,7092 zł

funt szterling – 4,9154 zł

Kursy walut – poniedziałek, 9 marca

dolar – 3,7075 zł

euro – 4,2836 zł

frank szwajcarski – 4,7569 zł

funt szterling – 4,9456 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

