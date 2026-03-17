Lokaty bankowe na pół roku. Atrakcyjna stawka wciąż do wzięcia
Źródło: Shutterstock
Nest Lokata Witaj nie tylko pozostaje na czele rankingu lokat bankowych na pół roku, ale też ucieka konkurencji. Wicelider zestawienia zdecydował się na obniżkę stawki.

Serwis Bankier.pl przedstawił ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Bezapelacyjny lider

Na czele rankingu nadal pozostaje lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,60 proc. w skali roku, co jest obecnie jedną z najwyższych stawek na rynku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

  • zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

  • zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

O ile jeszcze w lutym lokata Nest Banku mogła czuć, że pozycja lidera jest zagrożona, tak teraz stała się bezapelacyjnym wygranym rankingu. Ma to związek z faktem, że jego wicelider zdecydował się na obniżenie stawki. Jeszcze miesiąc temu na lokacie VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku oferowano 6,50 proc. rocznie, tymczasem teraz dokonano cięć o 0,50 pkt proc. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Górna granica wpłat to 50 000 zł.

Trzecie miejsce zajmuje NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY z oferty Banku Nowego. W tym wypadku stawka nie zmieniła się i nadal wynosi 4,30 proc. w skali roku. Tej lokacie towarzyszą dwa warunki dodatkowe – założenie rachunku depozytowego oraz wpłata nowych środków. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

W pierwszej piątce rankingu lokat na pół roku znalazły się jeszcze Lokaty terminowe od UniCredit, a także CA Auto Bank. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,20 proc. i 4,10 proc. w skali roku.

Czytaj też:
Ranking lokat na trzy miesiące. Wciąż dominują „piąteczki”Czytaj też:
To najlepsza lokata na trudne czasy. Polacy nie mają wątpliwości

Źródło: Bankier.pl