Lokaty bankowe na pół roku. Atrakcyjna stawka wciąż do wzięcia

Serwis Bankier.pl przedstawił ranking lokat bankowych na pół roku. Powstał on w oparciu o jeden parametr, jakim jest stawka procentowa – im wyższa, tym lepsza pozycja banku w zestawieniu. Dana marka bankowa może się w nim znaleźć tylko raz (z najlepszą propozycją na dany termin).

Lokaty bankowe na pół roku. Bezapelacyjny lider

Na czele rankingu nadal pozostaje lokata Nest Banku Nest Lokata Witaj z oprocentowaniem na poziomie 6,60 proc. w skali roku, co jest obecnie jedną z najwyższych stawek na rynku. Aby móc skorzystać z oferty trzeba być nowym klientem, założyć konto osobiste i spełnić następujące warunki (do wyboru):

zapewnienie wpływów w wysokości minimum 2000 zł na miesiąc lub zapewnianie dowolnego wpływu na co najmniej 2000 zł miesięcznie, wykonanie minimum 10 płatności kartą lub Blikiem w danym miesiącu,

zapewnienie wpływu wynagrodzenia na kwotę minimum 2000 zł na miesiąc.

Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

O ile jeszcze w lutym lokata Nest Banku mogła czuć, że pozycja lidera jest zagrożona, tak teraz stała się bezapelacyjnym wygranym rankingu. Ma to związek z faktem, że jego wicelider zdecydował się na obniżenie stawki. Jeszcze miesiąc temu na lokacie VeloLokata dla Aktywnych VeloBanku oferowano 6,50 proc. rocznie, tymczasem teraz dokonano cięć o 0,50 pkt proc. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste, wyrażą zgody marketingowe oraz będą w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty zapewniać wpływ na konto osobiste w wysokości co najmniej 2000 zł. Górna granica wpłat to 50 000 zł.

Trzecie miejsce zajmuje NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY z oferty Banku Nowego. W tym wypadku stawka nie zmieniła się i nadal wynosi 4,30 proc. w skali roku. Tej lokacie towarzyszą dwa warunki dodatkowe – założenie rachunku depozytowego oraz wpłata nowych środków. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

W pierwszej piątce rankingu lokat na pół roku znalazły się jeszcze Lokaty terminowe od UniCredit, a także CA Auto Bank. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 4,20 proc. i 4,10 proc. w skali roku.

