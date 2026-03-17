Te osoby muszą zapłacić podatek od psa. Kwota poszła w górę!

Być może nie wszyscy mają świadomość, że od 35 lat w Polsce funkcjonuje tzw. podatek od psa. Jest to jedna z opłat lokalnych, która została zapisana w art. 18a i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy. O wprowadzeniu opłaty decyduje rada gminy bądź miasta i to one ustalają również jej wysokość, co oznacza, że nie funkcjonuje ona w całej Polsce, a jedynie w samorządach, które podjęły uchwałę w tej sprawie.

Podatek od psa. Maksymalna wysokość w 2026 r.

Od początku tego roku maksymalna wysokość podatku od psa wynosi 186,29 zł rocznie na jednego psa. W 2025 roku było to 178,26 zł, a jeszcze pięć lat temu 130,30 zł. Warto jednak podkreślić, że jest to maksymalna stawka, która nie musi być stosowana. Jak wspomniano, o kwocie decydują samorządy. Przykładowo, w Krakowie opłata wynosi 36 zł.

Stolica Małopolski to tylko jeden z samorządów, w którym funkcjonuje podatek od psa. Z danych przekazanych “Wprost” przez Ministerstwo Finansów wynika, że w 2024 roku jednostek samorządu terytorialnego wykazujących wpływy z opłat od posiadania psów było 397 z czego 379 to gminy, a 18 to miasta na prawach powiatu. W 2025 roku było to natomiast 377 jednostek, co oznacza, że nastąpił spadek i dotyczył on wyłącznie gmin – wpływy wykazało 359 gmin i 18 miast na prawach powiatu.

O jakich wpływach mowa? Jak podało nam ministerstwo, łączne dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wpływów z opłat od posiadania psów wyniosły w 2024 roku niemal 4 mln zł, z czego blisko 3,1 mln zł zyskały gminy, a prawie 900 tys. zł miasta na prawach powiatu. W 2025 roku było to prawie 3,4 mln zł, co oznacza spadek o nieco ponad 600 tys. W przypadku gmin było to niespełna 2,8 mln zł, a miast – niemal 600 tys.

Do kiedy należy uiścić podatek od czworonoga? O dokładnych terminach decydują gminy. W Krakowie właściciele mają czas do końca maja. Warto podkreślić, że jeśli pies dołączył do naszego domu w drugiej połowie roku, wówczas opłata wynosi połowę stawki rocznej.

Kto nie musi płacić?

Podatek od psa – poza mieszkańcami gmin w których nie obowiązuje – nie dotyczy:

członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

