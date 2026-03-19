Polacy zapominają o uldze mieszkaniowej. Takie sprzęty odliczysz

Do 30 kwietnia Polacy mają czas na rozliczenie się z fiskusem. Wielu podatników nie wie, że może skorzystać z ulgi mieszkaniowej, która pozwala na odliczenie wydatków związanych z zakupem sprzętu AGD oraz mebli.

Ulga mieszkaniowa. Co można, a czego nie można odliczyć?

Jak przypomina Wirtualna Polska, ulga ta obejmuje osoby, które w ostatnich latach sprzedały swoje nieruchomości i przeznaczyły uzyskane środki na własne cele mieszkaniowe. Korzystający z ulgi mają możliwość odliczenia różnorodnych kosztów, takich jak wydatki związane z nabyciem mieszkania, spółdzielczego prawa do własności, czy zakupem działki pod budowę domu mieszkalnego. Warto jednak podkreślić, że ulga mieszkaniowa obejmuje również tych, którzy zakupili nowe urządzenia AGD. W praktyce oznacza to możliwość odliczenia kosztów nabycia np. lodówki czy pralki.

Należy doprecyzować, że co do zasady chodzi o większy sprzęt. Ulgą nie są objęte np. tostery czy ekspresy do kawy.

Portal przypomina, że w 2024 roku szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że odliczyć od podatku można zakup suszarki do ubrań. Uznawana jest ona bowiem za uzupełnienie pralki i stanowi element procesu prania. Inaczej ma się sytuacja w przypadku kuchenki mikrofalowej. Jej zakup nie został uznany za wydatek na cel mieszkaniowy, ponieważ należy do kategorii "akcesoriów", a nie sprzętów niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa domowego.

Ulga obejmuje jeszcze m.in. rolety zewnętrzne, klimatyzatory, filtry do wody zainstalowane w kuchni, piekarniki, czy płyty indukcyjne.

Aby móc skorzystać z ulgi mieszkaniowej, środki ze sprzedaży nieruchomości trzeba przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe w ciągu pięciu lat, a wydatki powinny być realizowane i rozliczone w okresie trzech lat od końca roku, w którym dokonano sprzedaży nieruchomości. Ulgę należy uwzględnić w deklaracji PIT-39.

Warto również podkreślić, że ulga mieszkaniowa nie jest automatycznie dodawana do zeznań podatkowych. Podatnik musi samodzielnie wykazać dochód w zeznaniu PIT-39, zadeklarować kwotę wydaną na własne cele mieszkaniowe (w ciągu trzech lat) i złożyć dokument do urzędu skarbowego.

Czytaj też:

Rząd planuje zaostrzenie przepisów. Chodzi o PIT i CIT

. Czytaj też:

Nowe zasady podatku od nieruchomości zaskoczyły właścicieli fotowoltaiki. Spór nie zniknął