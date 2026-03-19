Rzecznik prasowy NBP o finansowaniu potrzeb zbrojeniowych w Polsce

Narodowy Bank Polski wyczerpująco przedstawił kwestie możliwości finansowania potrzeb zbrojeniowych Polski, w pełni prezentując swoje stanowisko w tej sprawie.

W dyskusji, która przybiera polityczny charakter, Narodowy Bank Polski, jako niezależny i apolityczny bank centralny, nie może i nie będzie uczestniczyć.

Dzięki przewidującej, zapobiegliwej i trafnej polityce NBP w ubiegłych latach możliwa jest teraz realizacja projektu, który zapewni dziesiątki miliardów złotych corocznie w ciągu kilku kolejnych lat na rzecz polskiego rządu w celu finansowania szybkiej budowy silnej polskiej armii.

Jest to możliwe, gdyż NBP zarobił i zgromadził odpowiednie do tego celu fundusze. Jednocześnie Narodowy Bank Polski pozostaje w gotowości, aby służyć sprawie stabilności i bezpieczeństwa ekonomicznego i militarnego Polski w warunkach ponadpolitycznego konsensusu narodowego i podtrzymuje swoje propozycje zgłoszone w tym obszarze.

Propozycje Narodowego Banku Polskiego powstały w wyniku działania w warunkach wyższej racji stanu – potrzeby wzmocnienia bezpieczeństwa Polaków oraz pilnej potrzeby finansowania zbrojeń w Polsce w warunkach rosnącego zagrożenia dla naszej suwerenności.

Proponowane działania Narodowego Banku Polskiego nie uszczupliłyby rezerw dewizowych NBP i byłyby realizowane w zgodzie ze wszystkimi przepisami prawa obowiązującymi NBP i w granicach mandatu jego działalności.

Przypominamy jednocześnie, że proponowane nadzwyczajne działania miałyby charakter wyjątkowy i niepowtarzalny.

