Rząd zdecydował o dużych podwyżkach od 1 lipca. Pensje mocno pójdą w górę

Rząd potwierdził wzrost minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia od 1 lipca. Oznacza to, że płace wzrosną zgodnie z obowiązującymi przepisami, a skala podwyżek wyniesie 8,82 proc. Zmiany obejmą zarówno personel medyczny, jak i niemedyczny. W praktyce oznacza to wyższe wynagrodzenia dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz pracowników administracyjnych i technicznych.

Waloryzacja płac

Na początku tygodnia Ministerstwo Zdrowia wycofało się z planów przesunięcia waloryzacji płac minimalnych z lipca na styczeń, począwszy od 2027 roku. Resort nie zdecydował się również na zmianę wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Tym samym od 1 lipca 2026 roku będą obowiązywać nowe stawki wyliczone na podstawie opublikowanego w lutym wskaźnika GUS.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia lekarz specjalista oraz lekarz dentysta ze specjalizacją otrzymają minimalnie 12 910,16 zł brutto. W przypadku farmaceuty, fizjoterapeuty, pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją wynagrodzenie minimalne wyniesie 11 485,59 zł brutto. Lekarz i dentysta bez specjalizacji mają zarabiać co najmniej 10 595,23 zł brutto, a stażysta 8458,38 zł brutto.

W grupie pracowników ochrony zdrowia z wykształceniem magisterskim znalazły się również inne zawody objęte wyższymi stawkami. Minimalne wynagrodzenie farmaceuty, fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki i położnej z wykształceniem magisterskim, a także pielęgniarki i położnej po studiach pierwszego stopnia ze specjalizacją oraz pielęgniarki i położnej ze średnim wykształceniem i specjalizacją, wyniesie od 1 lipca 9081,63 zł brutto.

Niżej w tabeli wynagrodzeń znajdą się fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne po studiach pierwszego stopnia albo ze średnim wykształceniem, ale bez specjalizacji. W ich przypadku minimalna pensja będzie wynosiła 8369,35 zł brutto. Z kolei opiekun medyczny otrzyma co najmniej 7657,06 zł brutto.

Podwyżki w ochronie zdrowia

Podwyżki obejmą też pracowników niemedycznych. Ich minimalne wynagrodzenia będą zależeć od poziomu wymaganego wykształcenia. Osoby z wykształceniem wyższym mają otrzymywać 8903,56 zł brutto, z wykształceniem średnim 6944,78 zł brutto, a z wykształceniem poniżej średniego 5787,31 zł brutto.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka poinformowała w poniedziałek, że podczas posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie przesunięcia terminu waloryzacji oraz zmiany wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Po spotkaniu podkreśliła, że lipcowe podwyżki dojdą do skutku i wszyscy poniosą finansowe konsekwencje tych zmian.

Ministerstwo Zdrowia oszacowało koszt wzrostu płac minimalnych od 1 lipca 2026 roku, w wariancie minimalnym, na 3,5 mld zł. Zmianom mechanizmu waloryzacji sprzeciwiały się związki zawodowe reprezentowane w zespole trójstronnym przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. To oznacza, że lipcowy wzrost płac w ochronie zdrowia pozostanie jednym z ważniejszych tematów dla całego sektora w najbliższych miesiącach.

