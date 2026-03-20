Energia ze słońca. Już nie panele tylko stożek fotowoltaiczny

Niezależność energetyczna i redukcja CO2 oraz coraz tańsza energia to kierunek, w którym zmierza świat. Firmy działające w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) nie ustają w wysiłkach, by dać użytkownikom produkt o wiele wydajniejszy niż to do czego już zdążyli się przywyczaić.

Słońce jest jak na razie niewyczerpalnym źródłem energii, stąd chęć wygrania wyścigu na jak najbardziej wydajne wykorzystanie energii słonecznej. Może to będą suprakule, może perowskity, może szyby z powłoka kwantową, może zintegorwane pokrycia dachowe, może pływająca fotowoltaika, a może jednak stożki?

Panele pójdą w odstawkę – zastąpi je stożek

Kalifornijska firma V3Solar stworzyła urządzenie o nazwie Spin Cell – obrotowy stożek pokryty ogniwami fotowoltaicznymi, który dzięki swojej formie i mechanice generuje aż dwudziestokrotnie więcej energii niż standardowy panel PV o tej samej powierzchni.

Panele fotowoltaiczne są płaskie i muszą być ustawione pod określonym kątem, aby maksymalnie wykorzystać padające promienie słoneczne. Spin Cell to stożkowżek złożony z setek trójkątnych ogniw fotowoltaicznych. Taka struktura umożliwia urządzeniu efektywne wykorzystanie dostępnego światła słonecznego, niezależnie od kąta jego padania.

Dodatkowo, stożek nieustannie obraca się wokół własnej osi, co zapewnia równomierne oświetlenie ogniw przez cały dzień – stąd, według informacji producenta, aż 20 – krotnie większa wydajność. Kolejny atut to eliminacja systemów do śledzenia słońca.

Okazuje się także, że stożkowaty kształt zapewnia urządzeniu także efektywne chłodzenie. Dzięki stałemu ruchowi poszczególne części ogniw nie przegrzewają się, co – według V3Solar – pomaga uniknąć problemów ze spadkiem ich efektywności. To oznacza, że Spin Cell może działać dłużej na optymalnym poziomie, a to wiąże się z większymi oszczędnościami dla użytkowników.

Producent jest przekonany, że stożek może wkrótce stać się standardem w nowoczesnej fotowoltaice, a nawet posłużyć do stworzenia nowych systemów hybrydowych, które połączą Spin Cell z innymi odnawialnymi źródłami energii.

Czytaj też:

