To będzie droga Wielkanoc? Polacy nie kryją obaw

Jak pokazuje badanie UCE RESEARCH i Shopfully Poland, aż 73 proc. Polaków uważa, że konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie wpłynie negatywnie na tegoroczne ceny świątecznych produktów w polskich sklepach. Przeciwnego zdania jest 14,3 proc. ankietowanych, a 12,7 proc. nie potrafi tego określić.

– Przewaga opinii wskazujących na możliwy wzrost cen jest efektem zarówno racjonalnych przesłanek ekonomicznych, jak i utrzymującej się wśród konsumentów wrażliwości na czynniki, które mogą ponownie wywołać presję inflacyjną. Doświadczenia ostatnich lat sprawiły bowiem, że Polacy znacznie uważniej obserwują wydarzenia międzynarodowe i częściej łączą je z potencjalnymi zmianami cen w handlu detalicznym – komentuje Robert Biegaj, współautor badania z Shopfully Poland.

Wielkanoc droższa niż zwykle?

Odnosząc się do grupy, która wzrostu cen się nie obawia, Biegaj podkreśla, że takie głosy mogą wynikać z przekonania, że polski rynek detaliczny jest dziś bardziej odporny na zewnętrzne wstrząsy niż jeszcze kilka lat temu. Wiadomo, że sieci handlowe coraz częściej korzystają z długoterminowych kontraktów, dywersyfikują dostawców i starają się stabilizować ceny dla konsumentów. Dodatkowo produkty wytwarzane lokalnie lub o krótkim łańcuchu dostaw są praktycznie odporne na wzrost kosztów wynikający z napięć geopolitycznych.

– Wzrost cen przed świętami jest zjawiskiem naturalnym, wynikającym z sezonowego wzrostu popytu. W takim czasie ceny części produktów przeważnie idą w górę średnio o ok. 2-5%. W tym roku konflikt na Bliskim Wschodzie dodatkowo zwiększa presję kosztową w gospodarce, przez co tegoroczne podwyżki cen w sklepach mogą okazać się nieco wyższe niż w typowym okresie przedświątecznym. Nasze badanie pokazuje, że większość konsumentów właśnie tego się spodziewa – podkreśla współautor raportu.

Twórcy dokumentu wskazują, że Polacy boją się destabilizacji globalnych rynków surowców energetycznych i zakłóceń w handlu międzynarodowym. Ewentualna eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie z udziałem takich państw jak Stany Zjednoczone, Izrael i Iran faktycznie może realnie wpłynąć na koszty funkcjonowania gospodarki. Konflikty w tym regionie często oddziałują na globalne rynki ropy naftowej, co przekłada się na wyższe koszty transportu, energii oraz produkcji. Jeśli ceny paliw i energii mocno by rosły w wyniku dalszych napięć geopolitycznych, część tych kosztów mogłaby zostać przeniesiona na ceny detaliczne w sklepach.

– W takim scenariuszu świąteczne podwyżki mogłyby być wyższe niż standardowo. Zamiast typowych kilku procent, wzrost cen w wybranych kategoriach mógłby sięgnąć około 5-8%, a w przypadku produktów szczególnie wrażliwych na koszty energii i transportu – nawet ok. 10%. Nie byłby to jednak efekt wyłącznie decyzji sieci handlowych. Raczej byłoby to konsekwencją wzrostu kosztów w całym łańcuchu dostaw – od producentów, przez logistykę, aż po handel detaliczny. Niemiej jednak uważam, że w tym roku przed świętami zaznamy standardowych wzrostów cen w sklepach, bo retailerzy nie będą chcieli dopuścić do tego, aby konsumenci się wystraszyli. Ceny mocnej mogą pójść w górę dopiero w kolejnych okresach – wyjaśnia Biegaj.

Zdaniem współtwórcy raportu konflikt na Bliskim Wschodzie może najmocniej wpłynąć na ceny produktów najbardziej zależnych od energii, transportu i globalnych łańcuchów dostaw. Największe podwyżki mogą wówczas dotyczyć słodyczy, towarów wymagających chłodzenia i importowanych oraz części artykułów prezentowych, podczas gdy inne segmenty rynku mogą pozostać stosunkowo stabilne. Natomiast ograniczona dostępność dotknie przede wszystkim produkty importowane, premium lub wrażliwe logistycznie, czyli te najbardziej zależne od globalnych łańcuchów dostaw.

Nie panikować!

Autorzy raportu podkreślają, że kluczowe jest to, aby konsumenci nie ulegali niepotrzebnej panice. Jeżeli przed świętami zaczną masowo wykupywać różnego rodzaju towary, wówczas wśród wielu uczciwie działających retailerów mogą pojawić się także podmioty, które będą próbowały wykorzystać taką sytuację i podnieść ceny. W niedalekiej przeszłości mieliśmy już wiele podobnych przykładów, jak choćby wykupywanie cukru czy masła. Tego typu zachowania bardzo często prowadzą do gwałtownego wzrostu popytu, który automatycznie przekłada się na presję cenową. W efekcie powstaje mechanizm samonapędzający się. Obawy przed podwyżkami skłaniają do robienia nadmiernych zapasów, a to z kolei sprzyja dalszym wzrostom cen.

– Mówiąc wprost, w wielu takich sytuacjach konsumenci w pewnym stopniu sami przyczyniają się do nakręcania spirali podwyżek. Dlatego warto o tym mówić otwarcie – zachowanie spokoju i rozsądne planowanie zakupów jest korzystne zarówno dla samych kupujących, jak i dla stabilności rynku – podsumowują autorzy badania.

Badanie zostało przeprowadzone na początku marca 2026 roku metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci i regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

