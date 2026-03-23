Są najnowsze dane ze sklepów. Jest niedosyt

Z danych zaprezentowanych w poniedziałek przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) wynika, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w lutym br. wyższa o 5 proc. rok do roku.

Sprzedaż detaliczna w lutym. Jest niedosyt

Dzisiejsze dane przynoszą niedosyt, bo choć mamy do czynienia ze wzrostem, to okazał się on niższy niż oczekiwali eksperci (konsensus rynkowy wynosił 6,1 proc.). Nastąpił również spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca (o 5,6 proc.).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w poprzednim miesiącu o 4,9 proc. wyższa niż przed rokiem, jak również o 1,1 proc. niższa w stosunku do stycznia.

Z danych GUS wynika, że w lutym br. największy wzrost sprzedaży detalicznej odnotowano w grupie „paliwa stałe, ciekłe i gazowe”. Wyniósł on 10,2 proc., co oznacza, że w poprzednim miesiącu Polacy kupowali o jedną dziesiątą więcej rzeczy z tego obszaru niż w lutym 2025 roku. Na kolejnych miejscach uplasowały się kategorie „meble, RTV, AGD” (wzrost o 7,2 proc.), a także „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 5,5 proc.). Spadek sprzedaży odnotowano jedynie w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 9,3 proc.).

GUS poinformował również, że w lutym 2026 roku – w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku – wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była o 8,7 proc. wyższa, a udział sprzedaży przez internet w sprzedaży „ogółem” zwiększył się z 9 proc. do 9,3 proc.

Sprzedaż detaliczna towarów (zarówno konsumpcyjnych, jak i niekonsumpcyjnych) jest kluczowym wskaźnikiem popytu wewnętrznego, który stanowi główny motor napędowy polskiego PKB, odzwierciedlając realną siłę nabywczą i nastroje finansowe Polaków.

Czytaj też:

To będzie droga Wielkanoc? Polacy nie kryją obawCzytaj też:

Od poniedziałku w Lidlu kawa 50% taniej i mleko 3+3 gratis. Bez tego nie skorzystasz