Ranking lokat na rok. Wyróżnia się jedna oferta

Serwis Bankier.pl przedstawił nowy ranking lokat bankowych na rok. Przygotowane przez portal zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Lokaty bankowe na rok. Jest podwyżka stawki

Po lutowej przerwie niestety znów mamy do czynienia z serią obniżek. Nie ominęły one lidera zestawienia, jakim pozostaje Lokata terminowa od CA Auto Banku. Obecna stawka to 4,15 proc. w skali roku, podczas gdy jeszcze miesiąc temu było to 4,35 proc. Nie zmieniły się za to warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Dostępna jest ona za pośrednictwem platformy Raisin i wymagane jest posiadanie na niej konta. Maksymalna kwota wpłaty to 410 000 zł. Środki wpłacone do CA Auto Banku są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów.

Na drugim miejscu uplasowały się ex aequo dwie propozycje z oprocentowaniem na poziomie 4 proc. rocznie. Pierwsza to Lokata Facto z oferty BFF Banking Group. W tym wypadku mamy do czynienia z podwyżką stawki o 0,50 pkt proc. Skorzystanie z tej propozycji możliwe jest dopiero po założeniu rachunku depozytowego w tym banku, a maksymalna kwota wpłaty to 12 000 000 zł.

Druga lokata z 4 proc. stawką to Lokata terminowa od Unicredit (identyczne oprocentowanie oferowano miesiąc temu). W tym wypadku warunkiem dodatkowym jest otwarcie konta osobistego. Górny limit wpłat to aż 25 000 000 zł.

Na najniższym stopniu podium znalazła się Lokata standardowa, proponowana przez Inbank. Oferowane oprocentowanie to 3,80 proc. w skali roku, co oznacza spadek o 0,20 pkt proc. w relacji do lutego. Wabikiem tej oferty jest brak jakichkolwiek warunków dodatkowych, maksymalna kwota wpłaty to 50 000 zł.

Cięcia – poza Lokatą terminową i Lokatą standardową – objęły również:

Alior Bank – Lokata na Nowe Środki (z 3 proc. na 2,80 proc. rocznie),

Santander Consumer Bank – Lokata Online Nowe Środki (z 3,40 proc. na 3 proc. rocznie),

Toyota Bank – Lokata Plus (z 3,65 proc. na 3,40 proc. rocznie).

