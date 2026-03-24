Tysiące opcji i zero decyzji. Nowa pułapka inwestorów

ETF-y są szeroko dostępne, rachunek maklerski można otworzyć w kilka minut za pomocą smartfona, a aplikacje mobilne kuszą zerowymi prowizjami i realizacją transakcji w czasie rzeczywistym. Technologiczna bariera wejścia została ostatecznie usunięta. Dziś, przeciętny polski inwestor ma dostęp do ponad 10 tys. różnych funduszy ETF i akcji z kilkudziesięciu giełd świata bezpośrednio w swoim telefonie.

Paradoksalnie jednak, ta łatwość dostępu wcale nie przełożyła się na masowy komfort inwestorów. Wręcz przeciwnie – problem braku dostępu został zastąpiony nowym, znacznie bardziej podstępnym zjawiskiem: paraliżem decyzyjnym. W świecie, w którym możemy kupić wszystko, najtrudniejszym pytaniem stało się: co właściwie powinniśmy wybrać?

Pułapka „setek ETF-ów” i zmęczenie inwestowaniem