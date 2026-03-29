Ile Polacy wydadzą na Wielkanoc? Sondaż dla „Wprost”

Wielkanoc już za tydzień. To oznacza, że w większości gospodarstw domowych nadchodzi czas wytężonych przygotowań do świąt, co wiązać się będzie z wydatkami. Ile pieniędzy planujemy wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost".

Z badania wynika, że większość Polaków planuje wydatki w przedziale 101-500 zł (36,4 proc.). Niewiele mniej, bo 29,1 proc. ankietowanych wyda od 501 do 1000 zł, a co dziesiąty (11 proc.) powyżej 1000 zł. Zaledwie 6,1 proc. respondentów twierdzi, że ich tegoroczne wydatki świąteczne nie przekroczą 100 zł. Blisko 5,5 proc. badanych nie obchodzi Wielkanocy, a 12 proc. nie jest jeszcze w stanie sprecyzować, ile wyda w tym roku na przygotowanie świąt.