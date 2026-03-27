To jeden z najpopularniejszych prezentów na Wielkanoc. Wydajemy nawet 2 tys. zł

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i Briju, 25 proc. Polaków rozważa zakup biżuterii jako prezent na Wielkanoc. Takich planów nie ma 61,8 proc. respondentów, a 13,2 proc. nie potrafi się określić w tym zakresie. – Wyniki są dla mnie zaskoczeniem z uwagi na rosnącą popularność biżuterii jako prezentu na Wielkanoc. Wiosenne święta to w polskiej tradycji głównie czas upominków dla dzieci w postaci słodyczy, książek, zabawek czy gier. Dorosłe osoby kupują często kosmetyki i dekoracje. Jednak, jak widać, trendy się zmieniają, co w przyszłości wymaga pogłębionych analiz – komentuje Piotr Biela, współautor raportu z Briju.

Ile Polacy wydadzą na biżuterię?

Osoby planujące zakup biżuterii najczęściej chcą wydać średnio 201-500 zł (35,7 proc.). Dalej w zestawieniu są takie przedziały jak 501-1000 zł (20,2 proc.), a także 101-200 zł (19,8 proc.). – Z pewnością przedział 201-500 zł to najpopularniejsza wartość biżuterii kupowanej w salonach. Znajdziemy w nim zarówno produkty stalowe, srebrne, złote oraz pozłacane, jak i wysadzane cyrkoniami oraz niektórymi naturalnymi kamieniami. Wyższy segment, czyli 501-1000 zł, oferuje już większy wybór w złocie, a czasem nawet diamenty – mówi współautor raportu.

Co dziesiąty badany planuje przeznaczyć od 1001 do 2000 zł, a 6 proc. powyżej 2000 zł. – Przede wszystkim ogólnie trzeba obalić mit, że biżuteria musi być droga. W tej kategorii można znaleźć elegancki prezent za nawet kilkadziesiąt złotych. Nie jest również tak, jak np. z elektroniką, że tańsze produkty są niskiej jakości – podkreśla Piotr Biela.

Współtwórca raportu szacuje, że polscy konsumenci mogą przeznaczyć na biżuterię w okresie Wielkanocy łącznie ok. 400 mln zł. Biela zwraca jednak uwagę, że jest to wartość wynikająca z ostrożnych założeń i nie obejmuje całego rynku. W szerszym ujęciu, uwzględniając m.in. wszystkich kupujących oraz różne kanały sprzedaży, potencjał ten może być istotnie wyższy, nawet o 10-15 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na początku marca br. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE RESEARCH i Briju na ogólnopolskiej próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy (tj. pod względem wieku, płci oraz regionu) z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

Czytaj też:

