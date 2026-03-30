Sypią się kary za PPK. Pracownicy mają dość

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przewiduje kilka przewinień, za które pracodawcy mogą otrzymać kary finansowe. Jak przypomina “Gazeta Wyborcza”, w pierwszej kolejności przepisy przewidują karę za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, czyli nieutworzenia PPK (kara grzywny w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego).

Z karą trzeba się również liczyć za niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie, niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie, czy nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK (kara grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł). Karę można otrzymać też za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK (grzywna do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego).

Z danych przekazanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) wynika, że w ramach kontroli dotyczących przestrzegania przepisów dotyczących PPK, tylko w 2024 roku przeprowadzono w 2024 roku 272 kontroli, a w pierwszym półroczu 2025 roku było ich 48.

Sypią się kary za PPK

Z danych, które przytacza „Wyborcza” wynika, że w 2024 roku kontrolerzy ujawnili łącznie 112 wykroczeń, podczas gdy w pierwszej połowie zeszłego roku było ich 47 (liczba ta może ulec modyfikacji, po zsumowaniu danych z okręgowych inspektoratów pracy za rok 2025). W związku z nieprawidłowościami PIP nałożyła w 2024 roku 57 mandatów na kwotę ponad 113,5 tys. zł. Z kolei w pierwszym półroczu ubiegłego roku nałożono 28 mandatów na kwotę niemal 45,5 tys. zł.

Najczęściej kontrole były efektem skarg zgłaszanych przez pracowników.

Przewinienia pracodawców w ramach PPK dotyczyły m.in. nieterminowego zawierania umów o prowadzenie PPK, czyli np. zapisywanie do PPK nowych pracowników po terminie albo w ogóle niezapisywanie pomimo tego, że dany pracownik powinien zostać automatycznie zapisany do PPK (pracodawca ma obowiązek zapisywania do PPK osoby zatrudnione w wieku 18-54 lata, osoby w wieku 55-69 lat zapisywane są na swój wniosek). Inne przewinienia dotyczyły błędów przy dokonywaniu wpłat do PPK, co było związane np. z pomyłkami przy wpisywaniu kwot przelewu wpłaty do PPK, brakiem środków na dokonanie wpłat czy błędnym oznaczeniem przekazywanych kwot, co powoduje odmowę przyjęcia środków i ich zwrot do pracodawcy.

Przypomnijmy, że PPK funkcjonują od 2019 roku. Początkowo pracownicy podchodzili do programu nieufnie, ale w ostatnich latach zainteresowanie wzrosło. Pod koniec lutego br. w PPK odnotowano 4,23 mln uczestników, a liczba aktywnych rachunków wynosiła 5,25 mln (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę).

Nie każdy przelew do PPK zostanie przyjęty. System ma twardy roczny limitCzytaj też:

Polacy znaleźli alternatywę dla lokat. Przybyło 61 tys. w ciągu miesiąca