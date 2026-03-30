Jedna wpłata wystarczy, by bank uruchomił alarm. W tle także urząd skarbowy

Wpłata większej sumy gotówki na konto może zwrócić uwagę banku. Dotyczy to nie tylko przelewów, ale także pieniędzy wpłacanych przez wpłatomat. W takich sytuacjach uruchamiane są procedury weryfikacyjne, a w określonych przypadkach informacja trafia również do Krajowej Administracji Skarbowej.

Szczególnym monitoringiem objęte są wpłaty przekraczające 15 tys. euro, czyli około 64 tys. zł. Przy takiej transakcji bank ma obowiązek przekazać informację do KAS. Wynika to wprost z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Po zgłoszeniu dane dotyczące takiej operacji trafiają do systemów monitorujących.

Bank informuje skarbówkę przy wyższych wpłatach i nie tylko

Nie oznacza to jednak, że jedynie bardzo wysokie kwoty mogą wzbudzić zainteresowanie banku. Pod lupę mogą trafić również wpłaty na niższe sumy. Nawet kilka tysięcy złotych wpłaconych jednorazowo może sprawić, że bank uzna operację za wymagającą dodatkowego sprawdzenia.

Znaczenie ma bowiem nie tylko sama kwota, ale też kontekst. Jeśli klient, który do tej pory rzadko korzystał z wpłatomatu albo bankomatu, nagle zaczyna często wpłacać gotówkę, bank może uznać to za sygnał ostrzegawczy. W takiej sytuacji instytucja finansowa przygląda się sprawie dokładniej i ocenia, czy operacja pasuje do profilu klienta.

Bank informuje skarbówkę także wtedy, gdy transakcja budzi podejrzenia

Jeżeli kwota nie przekracza równowartości 15 tys. euro, KAS nie musi automatycznie otrzymać informacji o sprawie. Decyzja nadal może jednak należeć do banku. To oznacza, że także mniejsze operacje finansowe mogą zostać zgłoszone, jeśli wzbudzą podejrzenia i nie będą wyglądały standardowo.

Procedury bezpieczeństwa stosowane przez bank mogą być dotkliwe dla klienta. W niektórych przypadkach środki na rachunku mogą zostać zablokowane do momentu wyjaśnienia sprawy. To pokazuje, że nie tylko bardzo duża wpłata, ale również nietypowa aktywność może uruchomić działania kontrolne.

Bank informuje skarbówkę nie tylko o gotówce, ale też o przelewach

Weryfikacji mogą podlegać również przelewy, w tym operacje analizowane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie chodzi wyłącznie o przelewy na duże kwoty. Również mniejsze sumy mogą zostać uznane za wymagające sprawdzenia, jeśli sposób ich wykonywania wyda się nietypowy.

Bank może powiadomić skarbówkę między innymi wtedy, gdy pojawia się przelew na podejrzanie wysoką kwotę, gdy na konto wpływają często mniejsze przelewy, które łącznie tworzą znaczną sumę, albo gdy podejrzenia wzbudza tytuł przelewu. Zwracają uwagę także sytuacje, w których różni nadawcy przesyłają na jedno konto podobne kwoty, co może sugerować rozdzielanie wpłat lub nierejestrowany handel.

Czytaj też:

Twój e-PIT nie zadziała. Skarbówka wyłącza popularną usługę

Skarbówka patrzy na wszystko. Małe przelewy też mogą wywołać alarm