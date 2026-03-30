Polacy ruszyli na forex i masowo tracili. Nowe dane pokazują skalę problemu

Ponad 72 proc. osób aktywnie inwestujących na rynku forex w 2025 r. poniosło straty – wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego. Pieniądze straciło prawie 267 tys. osób. Jednocześnie zysk odnotowało niespełna 103 tys. aktywnych klientów. Dane pokazują wyraźnie, że dla większości uczestników tego segmentu rynku ubiegły rok zakończył się pod kreską.

Łączne zyski klientów na rynku forex wyniosły około 740 mln zł. W tym samym czasie łączna strata była niemal cztery razy wyższa i sięgnęła 2,68 mld zł. To właśnie ta różnica najmocniej pokazuje skalę niepowodzeń ponoszonych przez inwestorów. Choć część klientów zarabiała, ogólny bilans dla całego rynku okazał się zdecydowanie niekorzystny.

Rynek forex przyniósł straty większości aktywnych inwestorów

KNF podała, że zysk zrealizowało prawie 103 tys. aktywnych klientów. Średni zysk w tej grupie wyniósł 7190 zł na osobę. Z kolei straty poniosło niemal 267 tys. osób, a średnia strata przypadająca na jednego klienta sięgnęła około 10 tys. zł. Oznacza to, że nie tylko przegrywających było więcej, ale też przeciętnie tracili oni więcej, niż zarabiali inwestorzy z dodatnim wynikiem.

Według danych nadzoru 72,2 proc. osób inwestujących na rynku forex poniosło straty, a zysk osiągnęło jedynie 27,8 proc. klientów. W porównaniu z 2024 r. odsetek osób, które zakończyły inwestowanie na minusie, wzrósł o 1,6 punktu procentowego. To pokazuje, że mimo zmian w średnich wynikach sytuacja większości inwestorów nie uległa poprawie.

Rynek forex w 2025 roku. Średni wynik nadal był ujemny

W ubiegłym roku spadła średnia strata klientów, którzy tracili pieniądze. Była niższa o 1889 zł niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrósł średni zysk w grupie inwestorów zarabiających i był wyższy o 642 zł. Mimo tych zmian średni wynik przypadający na jedną osobę nadal pozostał ujemny.

KNF wskazała, że średni rezultat na jednego klienta wyniósł około minus 5,2 tys. zł. Rok wcześniej było to minus 6,5 tys. zł. Oznacza to więc pewną poprawę względem 2024 r., ale nie zmienia to faktu, że przeciętny inwestor na rynku forex nadal kończył rok ze stratą.

Rynek forex pozostaje obszarem wysokiego ryzyka

W 2025 r. niemal wszyscy inwestorzy dokonujący transakcji na rynku forex za pośrednictwem krajowych domów maklerskich i biur maklerskich byli klientami detalicznymi. Ich udział wyniósł 99,9 proc. KNF zaznaczyła, że przedstawione dane opierają się na metodologii uwzględniającej rzeczywiste zyski i straty klientów osiągnięte w ciągu całego roku.

Komisja Nadzoru Finansowego przypomina, że instrumenty pochodne rynku OTC wiążą się z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są one przeznaczone dla osób, które mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz akceptują możliwość utraty całości zainwestowanych środków. Forex to globalny rynek wymiany walut, na którym banki, rządy i korporacje kupują oraz sprzedają waluty, ale dzięki platformom internetowym uczestniczą w nim także zwykli inwestorzy, próbujący zarabiać na zmianach kursów poszczególnych par walutowych.

