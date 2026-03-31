Dobre wieści przed świętami dla tych pracowników. Tusk przyzna podwyżki

Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, kończą się prace nad rozporządzeniem ws. zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Chodzi o osoby mające bezpośredni kontakt z najważniejszymi politykami – ekspertów, administratorów, asystentów czy sekretarzy pracujących dla premiera, ministrów i dyrektorów.

Kto otrzyma podwyżki?

Kluczowym elementem rozporządzenia jest tabela z widełkami, które nie były zmieniane od trzech lat, a teraz mają wzrosnąć. Jak podaje gazeta, zarobki eksperta mają wzrosnąć z obecnego przedziału 4–8,7 tys. do 5–9,6 tys. zł, asystenta – z 3,6–7,6 do 4,9–8,6 tys. zł, administratora – z 3,6–6,5 tys. zł do 4,8–7,5 tys. zł, a sekretarza – z 3,6–6 tys. do 4,8–7,5 tys. zł. Oznacza to, że zarówno dolne, jak i górne widełki pójdą w górę o co najmniej tysiąc złotych brutto.

Skąd podwyżki? Jak wynika z uzasadnienia, najgorzej opłacane stanowiska w KPRM znajdują się obecnie poniżej płacy minimalnej, która wraz z początkiem tego roku wzrosło do poziomu 4806 zł.

– Podwyższenie stawek wynagrodzenia zasadniczego umożliwi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako pracodawcy kształtowanie wynagrodzeń pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej oraz ustalanie wynagrodzenia minimalnego na poziomie co najmniej 4806 zł – napisano w uzasadnieniu, którego treść przytacza „Rzeczpospolita”.

Z powyższych danych wynika jednak, że wzrosną nie tylko tylko najniższe, ale też najwyższe stawki, które nie mają żadnego związku z najniższą krajową.

Nie zmienią się natomiast zarobki najlepiej opłacanych stanowisk w KPRM. Chodzi o młodszych, starszych i głównych kierowników projektów, którzy zarabiają nawet 17,3 tys. zł brutto miesięcznie.

Podwyżki dostanie ok. 50 osób. Jak pisze gazeta, na tyle oszacowano liczbę „pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych”, z adnotacją: „możliwe podwyższenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”.

Co istotne, wynagrodzenia wzrosną dość szybko i z wyrównaniem za dotychczasowe miesiące tego roku. 27 marca projekt został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów z pominięciem wszystkich wcześniejszych szczebli rządowego procesu legislacyjnego. Przewidziano w nim, że podwyżki mają wejść z mocą wsteczną od 1 stycznia br.

Czytaj też:

Ceny żywności znów mogą ruszyć w górę. Wszystko przez konflikt i blokadę ważnego szlakuCzytaj też:

Tusk i Kaczyński dostali ważną odpowiedź. W tle dwie decyzje. Nowy sondaż