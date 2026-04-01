Uczestnicy PPK dostaną dodatkowe pieniądze. Podano termin

Nadzorujący Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Polski Fundusz Rozwoju (PFR) poinformował, że do 15 kwietnia na rachunki 2,4 mln uczestników programu trafią dopłaty roczne za ubiegły rok. Łączna wartość tych środków wyniesie 572,7 mln zł. To o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ile pieniędzy otrzymają uczestnicy PPK?

Ewidencjonowanie nowych środków na rachunkach uczestników rozpoczęło się jeszcze w marcu i będzie realizowane w kolejnych dniach roboczych, w zależności od zasad przyjętych w poszczególnych Instytucjach finansowych zarządzających PPK. – Z tytułu uczestnictwa w PPK w danym roku kalendarzowym uczestnikowi przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł. Otrzymuje ją osoba, której wpłaty podstawowe i dodatkowe – finansowane zarówno przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym była równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku – informuje PFR.

Przypomnijmy, że w 2025 roku płaca minimalna wyniosła 4666 zł brutto. Aby uczestnik PPK miał prawo do dopłaty rocznej, jego wpłaty musiały wynieść minimum 979,86 zł. Uczestnik, który skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej (takie uprawnienie przysługuje osobom osiągającym miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia), musiał zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. – Gdyby okazało się, że uczestnik PPK w 2025 roku skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo, że nie miał do tego prawa, nie przysługuje mu dopłata za ten rok – przypomina PFR.

Dopłaty rocznej nie otrzyma również uczestnik, który rozpoczął wypłatę środków z PPK po osiągnięciu 60. roku życia. Dotyczy to również sytuacji, w której uczestnik posiada kilka rachunków PPK i rozpoczął wypłatę nawet tylko z jednego z nich.

PFR przypomina, że za dany rok kalendarzowy uczestnik może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej. – Jeżeli uczestnik PPK jest stroną więcej niż jednej umowy o prowadzenie PPK, dopłata będzie zewidencjonowana na tym rachunku, który jest prowadzony na podstawie umowy o prowadzenie PPK zawartej najpóźniej. Jeżeli tego samego dnia zawarto dla uczestnika więcej niż jedną umowę o prowadzenie PPK, dopłatę roczną ewidencjonuje się na tym rachunku PPK, na którym wartość zgromadzonych środków jest większa – wyjaśnia PFR.

Przypomnijmy, że PPK funkcjonują od 2019 roku. Początkowo pracownicy podchodzili do programu nieufnie, ale w ostatnich latach zainteresowanie wzrosło. Pod koniec lutego br. w PPK odnotowano 4,23 mln uczestników, a liczba aktywnych rachunków wynosiła 5,25 mln (jedna osoba może mieć więcej niż jeden rachunek PPK, jeśli np. zmieniała pracę). – To bardzo pozytywny sygnał, że Pracownicze Plany Kapitałowe cieszą się zaufaniem Polaków. Systematycznie rośnie liczba uczestników, a także rok do roku wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK – podkreśla Mariusz Jaszczyk, Wiceprezes Zarządu PFR.

