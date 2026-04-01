Allegro i Amazon będą miały konkurenta. Słynna platforma wchodzi do Polski

Allegro i Amazon będa miały w Polsce konkurenta. Na naszym rynku debiutuje brytyjski OnBuy. To platforma sprzedażowa działająca w modelu marketplace, łącząca sprzedawców z klientami bez ingerencji we własną sprzedaż produktów.

Konkurent dla Allegro. Wabikiem jedna opcja

OnBuy wyróżnia się tym, że jako jedyna tego typu platforma oferuje system cashbacku przy każdym zakupie. Jak podaje radiozet.pl, środki można wykorzystać niemal od razu po potwierdzeniu zamówienia, zachować na później lub wypłacić po 30 dniach, o ile saldo wynosi minimum 5 zł. To rozwiązanie ma zachęcać klientów do powrotów i budować lojalność wobec serwisu.

OnBuy stawia na model biznesowy, w którym nie konkuruje ze sprzedawcami własną ofertą. To oznacza, że nie oferuje produktów marek własnych. Dzięki temu partnerzy handlowi mają większą swobodę, a klienci dostęp do szerokiego asortymentu. Sprzedawcom oferuje też przejrzysty system rozliczeń. W przeciwieństwie do Allegro, OnBuy opiera się na stałym, miesięcznym abonamencie. Platforma nie wymusza płacenia wyższych prowizji od sprzedaży w zamian za wyższe pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Zamiast tego lepsza widoczność zależy po prostu od wybranego, stałego planu taryfowego (wyższego czynszu).

Platforma OnBuy powstała w 2016 roku w Wielkiej Brytanii. Od jesieni zeszłego roku działa na 12 europejskich rynkach (poza Wielką Brytanią są to: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia oraz Słowacja). Liczby, którymi chwali się platforma, pokazują, że uruchomienie serwisu w 12 krajach podniosło kwartalny wzrost OnBuy o 152 proc., a średnie miesięczne wizyty o 3000 proc.

Eksperci wskazują, że dla konsumentów w nowych krajach pojawienie się OnBuy to przede wszystkim większa konkurencja cenowa. Platforma oferuje miliony produktów w kategoriach od elektroniki i zabawek po dom i ogród.

