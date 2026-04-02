Euro i frank nieco w dół, dolar w górę. Kursy walut 2 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w czwartek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 2 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7195 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2869 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6516 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9103 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Dolar i frank mocno w górę

Kursy walut – czwartek, 2 kwietnia

dolar –3,7195 zł

euro –4,2869 zł

frank szwajcarski – 4,6516 zł

funt szterling – 4,9103 zł

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – środa, 1 kwietnia

dolar –3,6972 zł

euro –4,2874 zł

frank szwajcarski – 4,6587 zł

funt szterling – 4,9131 zł

Kursy walut – wtorek, 31 marca

dolar –3,7408 zł

euro –4,2894 zł

frank szwajcarski – 4,6764 zł

funt szterling – 4,9426 zł

Kursy walut – poniedziałek, 30 marca

dolar –3,7257 zł

euro –4,2832 zł

frank szwajcarski – 4,6564 zł

funt szterling – 4,9312 zł

Kursy walut – piątek, 27 marca

dolar – 3,7206 zł

euro – 4,2858 zł

frank szwajcarski – 4,6663 zł

funt szterling – 4,9510 zł

Kursy walut – czwartek, 26 marca

dolar – 3,6948 zł

euro – 4,2710 zł

frank szwajcarski – 4,6650 zł

funt szterling – 4,9339 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

