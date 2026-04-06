Tylu Polaków regularnie oszczędza. Zaskakujące wyniki sondażu

W tym roku Polacy ostrożnie podchodzili do wielkanocnych wydatków. Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Wprost” wynika, że co trzeci z nas (36,4 proc.) przeznaczył na organizację świąt od 100 do 500 zł. Tylko co dziesiąty badany (11 proc.) twierdzi, że jego wydatki przekroczyły 1000 zł, a 6 proc. przekonuje, że ich wydatki wyniosły nie więcej niż 100 zł.

Eksperci przekonują, że do ostrożności skłaniają nas m.in. wydarzenia na Bliskim Wschodzie i obawy przed rosnącą inflacją.

Dwie trzecie Polaków regularnie oszczędza pieniądze

Czy jesteśmy zabezpieczeni finansowo na trudne czasy? Sprawdziła to pracownia SW Research, która w sondażu dla „Wprost” zapytała Polaków, o to, czy regularnie oszczędzają pieniądze.

Wyniki badania mogą zaskakiwać, ponieważ niemal dwie trzecie ankietowanych (66,1 proc.) twierdzi, że regularnie odkłada pieniądze. 28,5 proc. respondentów przyznaje, że nie oszczędza, a 5,4 proc. przyznało, że nie ma z czego oszczędzać.