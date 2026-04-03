Złoty zyskuje przed świętami. Kursy walut 3 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 3 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,7058 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2776 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6438 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,9055 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty zyskuje względem innych walut
Kursy walut – piątek, 3 kwietnia
- dolar –3,7058 zł
- euro –4,2776 zł
- frank szwajcarski – 4,6438 zł
- funt szterling – 4,9055 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 2 kwietnia
- dolar –3,7195 zł
- euro –4,2869 zł
- frank szwajcarski – 4,6516 zł
- funt szterling – 4,9103 zł
Kursy walut – środa, 1 kwietnia
- dolar –3,6972 zł
- euro –4,2874 zł
- frank szwajcarski – 4,6587 zł
- funt szterling – 4,9131 zł
Kursy walut – wtorek, 31 marca
- dolar –3,7408 zł
- euro –4,2894 zł
- frank szwajcarski – 4,6764 zł
- funt szterling – 4,9426 zł
Kursy walut – poniedziałek, 30 marca
- dolar –3,7257 zł
- euro –4,2832 zł
- frank szwajcarski – 4,6564 zł
- funt szterling – 4,9312 zł
Kursy walut – piątek, 27 marca
- dolar – 3,7206 zł
- euro – 4,2858 zł
- frank szwajcarski – 4,6663 zł
- funt szterling – 4,9510 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
