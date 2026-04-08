Ranking lokat na miesiąc. Takiej stawki ze świecą szukać

Serwis Bankier.pl przedstawił pierwszy w tym miesiącu ranking lokat bankowych na miesiąc. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w zestawieniu.

Lokaty bankowe na miesiąc. Atrakcyjna stawka wciąż do wzięcia

Choć Wielkanoc już za nami, oszczędzający wciąż mogą liczyć na swoisty prezent od zajączka, jakim jest dość wysoka jak na obecne warunki 7 proc. stawka. Znajdziemy ją na lokacie Banku Nowego – NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT. Z oferty lidera zestawienia mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą rachunek depozytowy. Maksymalnie można wpłacać 10 000 zł.

Drugie miejsce – mimo obniżki stawki z 6,50 na 6 proc. rocznie – utrzymała Lokata Powitalna od Credit Agricole. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty. Przeznaczona jest ona dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste w banku (do wyboru Konto dla Ciebie, Konto dla Ciebie Prime i Konto dla Ciebie MOVE!) i wyrażą zgody marketingowe. Oferta zakłada możliwość dwukrotnego przedłużenia depozytu po spełnieniu wymogów aktywności. Maksymalna kwota wpłaty to 100 000 zł.

Trzecią pozycję, ale z wyraźnie niższym oprocentowaniem (podobnie jak miesiąc temu 4 proc. w skali roku) zajmuje Lokata Urodzinowa proponowana przez Bank Millennium. Z oferty skorzystać mogą posiadacze konta w instytucji, ale jedynie przez 30 dni od dnia swoich urodzin. Lokatę można założyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Maksymalna kwota wpłaty to 25 000 zł.

Podobnie jak przed miesiącem Lokata Urodzinowa znalazła się na najniższym stopniu podium ex aequo z Lokatą na Nowe Środki oferowaną przez BOŚ Bank. Wymogi stawiane w przypadku tej propozycji to posiadanie konta, a także wpłata nowych środków. W odróżnieniu od pozostałych ofert ze ścisłej czołówki BOŚ Bank nie wyznaczył kwoty maksymalnej dla tej lokaty.

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Lokata Plus proponowana przez Toytoa Bank, a także Lokata Facto od BFF Banking Group. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 3,40 i 3 proc. w skali roku.

