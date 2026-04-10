Zaskakujące wyroki. Kredyty po aneksie pod lupą sądów

Czy kredyt złotówkowy, który został przewalutowany na frankowy można unieważnić przed sądem? Co do zasady tak, ale istnieje kilka istotnych różnic między takim procesem a tym klasycznym „frankowym”. Ważne również, że już niedługo klienci z podobnymi kredytami będą mieli więcej pewności co do oczekiwanego wyroku w ich sprawie.

W latach dwutysięcznych znakomita większość kredytobiorców hipotecznych zaciągała od razu kredyt waloryzowany do waluty obcej (najczęściej franka szwajcarskiego). Całkiem często zdarzały się jednak przypadki, w których konsumenci najpierw zdecydowali się na kredyt złotówkowy, by następnie podpisać specjalny aneks do umowy i przewalutować zobowiązanie na kredyt waloryzowany kursem obcej waluty. W tamtych czasach takie postępowanie było korzystne, ponieważ oprocentowanie złotówki było wysokie, a franka szwajcarskiego, zdecydowanie niższe. Czym był tzw. aneks przewalutowujący?