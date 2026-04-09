NBP kupił więcej złota. Glapiński zdradził kolejne plany

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński poinformował, że w rezerwach banku centralnego znajduje się 580 ton złota. — Wykorzystaliśmy spadek cen po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie i dokupiliśmy złota do wysokości 580 ton — powiedział Glapiński dodając, że celem jest osiągnięcie 700 ton.

Szef banku centralnego przyznał, że NBP "nie mógł przegapić okazji", jaką był ostatni spadek cen.

Cena złota spadła po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Jak przypomina Business Insider Polska, pod koniec lutego, czyli tuż przed atakiem USA i Izraela na Iran, cena kruszcu wynosiła ok. 5200 dol. za uncję. Po dwóch tygodniach nastąpił spadek do poziomu 4100 dolarów za uncję. Jak dwutygodniowe zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie odbije się na cenach złota przekonamy się niebawem. Wiadomo natomiast, że trudna sytuacja w tym rejonie skłania Polaków do tego typu inwestycji. Pokazuje to niedawny sondaż UCE RESEARCH i Briju.

Złoto najlepszą lokatą na trudne czasy?

Z badania wynika, że 38,8 proc. Polaków uważa, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest dobrą okazją do zakupu złota w celach inwestycyjnych. Przeciwnego zdania jest jedna piąta ankietowanych (20,7 proc.), a pozostałe 40,5 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii. – Geopolityczna niepewność sprawia, że coraz więcej osób skłania się ku bezpiecznym formom oszczędzania. Jedną z nich z pewnością jest złoto – komentuje współautor raportu Piotr Biela, dodając, że obecnie trudno jest znaleźć alternatywny, równie atrakcyjny sposób, nie tylko na lokowanie kapitału.

Zdaniem eksperta, wyniki badania wskazują na rosnącą świadomość roli złota jako tzw. bezpiecznej lokaty kapitału. Jednocześnie wciąż widać ograniczoną wiedzę inwestycyjną części naszego społeczeństwa. Zakup złota to nadal mniej popularna forma oszczędzania niż chociażby lokaty bankowe, ale – jak podkreśla Biela – to bardzo się zmienia w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-5 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview), polegającą na realizacji ankiet internetowych wspomaganych komputerowo. Badanie zostało zrealizowane przez platformę analityczno-badawczą UCE Research i Briju na ogólnopolskiej próbie 1008 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

