Nietrafiona inwestycja Lewandowskiego. Ponad milion złotych straty i likwidacja całej firmy

„SMARTAPP to nowoczesna firma oferująca innowacyjne rozwiązania w zakresie edukacji” – tak jeszcze kilka lat temu przedstawiała się w sieci warszawska spółka SmartApp, w którą w 2020 r. zainwestował Robert Lewandowski. Firma chciała namieszać na rynku e-learningu, podpinając się pod trend zdalnego nauczania, który zaczął się od pandemii Covid-19. Mimo innowacyjnego produktu, rynku nie podbiła. Nie zarobiła ani złotówki.

Wyniki ze pstryknięcia

Sztandarowym produktem SmartApp była aplikacja Matflix do nauki matematyki. Ci, którzy ją pobrali zyskiwali unikatową funkcję – użytkownicy mogli robić zdjęcia zadaniom matematycznym, a aplikacja na podstawie fotki generowała gotowe rozwiązania, które trzeba było jedynie przepisać długopisem na papier.

„Startując z myślą o ułatwieniu nauki, Matflix skupia się na dostosowywaniu treści edukacyjnych do potrzeb użytkowników, zapewniając jednocześnie intuicyjny interfejs. Firma oferuje zarówno podstawową, darmową wersję konta, jak i płatną wersję rozszerzoną, która umożliwia korzystanie z nieograniczonej ilości rozwiązań. Użytkownicy mają dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych, które mogą pomóc w zrozumieniu trudniejszych zagadnień matematycznych” – czytamy w opisie.

Matflix był do pobrania zarówno na iPhone’y, jak i smartfony z androidem. Ilu ostatecznie przekonał do siebie użytkowników? Tego dokładnie nie wiadomo, ale w pierwszym roku działalności na swoim fanpage’u na Facebooku twórcy aplikacji informowali o pierwszych 20 tys. użytkowników.

„Przywróćcie to, błagam”

Informacja o 20 tys. użytkowników była ostatnim, publicznie udostępnionym, sukcesem spółki. Nie przekładał się on jednak zupełnie na wyniki finansowe całego biznesu. Od 2021 do 2024 r. spółka SmartApp wykazywała mikroskopijne przychody na poziomie kilku tysięcy złotych rocznie. Koszty działalności były za to potężne, liczone w setkach tysięcy złotych. Dawało to jasny rezultat – spółka cały czas jechała na ogromnej stracie, rozglądają się jednocześnie za dodatkowym inwestorem. Obecność Roberta Lewandowskiego wśród udziałowców nie wystarczała. W swoich sprawozdaniach z działalności spółka pisała, że plany inwestycyjne pokrzyżował jej wybuch wojny w Ukrainie.

„Z uwagi na trwający kryzys wojenny – który istotnie przekłada się na nastroje inwestorów Spółka nie pozyskała finansowania i ograniczyła wszelkie działania oraz zobowiązania do minimum, aby przetrwać przez czas kryzysu” – czytamy w sprawozdaniu zarządu za 2022 r. W kolejnych latach nie było lepiej. Inwestor się nie pojawiał. Lewy więcej pieniędzy w matematyczny biznes inwestować nie chciał. W 2024 r. na Facebooku pojawił się krótki komunikat: „Dnia 1.09.2024 roku aplikacja Matflix zakończyła działalność”. – „Przywróćcie to, błagam”, „Potrzebujemy cię” – pisali zrozpaczeni uczniowie w komentarzach pod postem.

Tego samego dnia spółka SmartApp zawiesiła swoją działalność, a potem została postawiona w stan likwidacji. W styczniu tego roku została już ostatecznie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

Robert Lewandowski trzymał w SmartApp ok. 20 proc. udziałów. W 2021 r. były wyceniane na 136 tys. zł. Ostatni rok swojej działalności spółka zakończyła ze stratą w wysokości 1,2 mln zł.

