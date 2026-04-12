Zmiana wieku emerytalnego w Polsce? Nowa propozycja na stole

Na początku tego roku ukazał się raport „Budżetowy SOS" przygotowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI). Jego celem jest wypracowanie ponadpartyjnych rekomendacji mających na celu ustabilizowanie sytuacji finansów publicznych.

Jedną z takich rekomendacji jest reforma emerytalna zakładająca podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Przypomnijmy, że taką reformą przeprowadził w 2012 gabinet Donalda Tuska. Pięć lat później odwrócił ją rząd Prawa i Sprawiedliwości przywracając dawny wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Czeka nas podwyżka wieku emerytalnego?

Twórcy raportu uważają, że w obecnych warunkach nie widzą możliwości utrzymania niskiego i nierównego wieku emerytalnego. – On szkodzi zarówno mężczyznom, którzy muszą pracować dłużej, jak i kobietom, które przez niższy wiek emerytalny otrzymują niższe emerytury – podkreśla analityk FOR Mateusz Michnik, cytowany przez Bankier.pl.

Z wyliczeń organizacji wynika, że ujednolicenie wieku emerytalnego przyniosłoby ok. 50 mld zł oszczędności i byłoby kluczowym elementem stabilizacji finansów publicznych.

Zdaniem autorów raportu reforma emerytalna powinna zostać przeprowadzona w latach 2028-2029, czyli po najbliższych wyborach parlamentarnych. Wydaje się jednak, że niezależnie od ich wyniku tego rodzaju zmian nie będzie. Sprzeciwiają się temu główne siły polityczne, w tym Koalicja Obywatelska. Politycy tej partii publicznie przyznawali, że reforma sprzed lat była błędem, który przyczynił się do spadku popularności ugrupowania i w konsekwencji utraty władzy w 2015 roku.

Co ciekawe, jak pokazuje sondaż pracowni SW Research przeprowadzony dla „Wprost”, blisko połowa Polaków (47 proc.) opowiada się za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Dość liczna grupa (42,5 proc.) sprzeciwia się jednak temu rozwiązaniu. Co dziesiąty uczestnik badania nie ma w tej sprawie zdania.

Wśród innych rekomendacji w raporcie jest również likwidacja 13. i 14. emerytury. Niedawny sondaż dla naszej redakcji pokazuje, że w tym wypadku grono przeciwników zdecydowanie góruje nad zwolennikami takiej opcji (odpowiednio 65,3 proc. i 18,7 proc.).

