Tyle firm w Polsce planuje podwyżki. Obiecujące dane

Jak wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), do końca lutego br. blisko jedna trzecia firm podniosła wynagrodzenia. Co ciekawe, wśród przedsiębiorstw, które zwiększyły pensje, 25 proc. planuje kolejne podwyżki jeszcze w tym roku. Identyczny odsetek organizacji, które nie podniosły płac planuje ten sam krok w 2026 roku. Zaledwie 3 proc. firm przyznało, że rozważa obniżkę płac.

Instytut przypomina, że w badaniu sprzed dwóch lat, udział przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń był o 11 pkt. proc. wyższy i wynosił 36 proc.

Te firmy podniosły wynagrodzenia

W pierwszych miesiącach tego roku wynagrodzenia podniosło 43 proc. firm usługowych i 33 proc. budowlanych. Najrzadziej na podwyżki zdecydowały się organizacje związane z branżą TSL (23 proc.). Wzrost wynagrodzeń w tym roku najczęściej deklarowały przedsiębiorstwa budowlane (30 proc.), najrzadziej zaś firmy usługowe (18 proc.).

Wśród firm, które już podniosły pensje, dalsze podwyżki częściej planowali przedsiębiorcy z branży TSL (48 proc.) i budownictwa (36 proc.). Z kolei wśród przedsiębiorstw, które w tym roku nie podniosły płac, wynagrodzenia planują podnieść przede wszystkim biznesy produkcyjne oraz budowlane (odpowiednio 34 proc. i 27 proc.).

Z niedawnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w zestawieniu przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw (czyli w organizacjach zatrudniających powyżej dziesięciu osób, z wyłączeniem administracji i sektora finansowego) w polskich miastach liderem w lutym br. okazał się Kraków. Średnie zarobki w stolicy Małopolski wyniosły w tym miesiącu 11,6 tys. zł brutto.

Kraków nieznacznie wyprzedza pod tym względem Warszawę, gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 11,2 tys. zł brutto. Stolica pozostaje jednak liderem, jeśli chodzi o wynagrodzenie ogółem, przy uwzględnieniu wszystkich podmiotów niezależnie od wielkości.

Niewiele mniej niż w Warszawie i Krakowie można było zarobić w Gdańsku i Poznaniu. W tych miastach przeciętna płaca przekroczyła na początku tego roku 10 tys. zł brutto. Najsłabiej w zestawieniu wypadły Kielce, gdzie przeciętna pensja wyniosła w lutym 7,57 tys. zł brutto.

