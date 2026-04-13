XV Kongres Sektora Pożyczkowego już 23-24 kwietnia 2026

Kongres skupia środowiska kadry zarządzającej instytucji pożyczkowych, pośrednictwa finansowego, doradztwa prawnego i strategicznego oraz dostawców produktów i usług związanych z produktami kredytu konsumenckiego.

Miło nam poinformować, że prof. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, przyjął zaproszenie do udziału w wydarzeniu i wygłosi wystąpienie otwierające Kongres.

XV edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego odbędzie się w dniach 23–24 kwietnia 2026 r. w Hotelu Sheraton Sopot, ul. Powstańców Warszawy 10, Sopot.

Organizator:

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce to organizacja pracodawców w branży finansowej. W skład ZPF wchodzi obecnie ponad 100 podmiotów reprezentujących najważniejsze sektory rynku. To m.in. banki, ubezpieczyciele, instytucje pożyczkowe, biura informacji gospodarczej, pośrednicy finansowi, podmioty zarządzające wierzytelnościami, organizatorzy crowdfundingu udziałowego.

Od ponad 25 lat ZPF działa na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce i podnoszenia standardów etycznych w branży. ZPF występuje aktywnie jako partner społeczny w polskich i unijnych procesach legislacyjnych. ZPF należy do Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, a także reprezentuje polskie instytucje finansowe w UE. ZPF ma w swoim dorobku badawczym kilkaset raportów branżowych. Organizuje kongresy, szkolenia i wiele innych projektów dla przedstawicieli branży finansowej.

Prezesem ZPF jest Marcin Czugan, radca prawny. W latach 2015-2017 przewodniczył Komitetowi Prawno-Politycznemu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie. Obecnie wchodzi również w skład jej zarządu.