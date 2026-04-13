Udany początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 13 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 13 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6374 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2507 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6021 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8845 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty zyskuje wobec większości walut

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar –3,6374 zł

euro –4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

Kursy walut w poprzednim tygodniu

Kursy walut – piątek 10 kwietnia

dolar – 3,6396 zł

euro – 4,2534 zł

frank szwajcarski – 4,6062 zł

funt szterling – 4,8848 zł

Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia

dolar – 3,6506 zł

euro – 4,2610 zł

frank szwajcarski – 4,6147 zł

funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

dolar – 3,6489 zł

euro – 4,2623 zł

frank szwajcarski – 4,6256 zł

funt szterling – 4,8995 zł

Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia

dolar – 3,6888 zł

euro – 4,2694 zł

frank szwajcarski – 4,6223 zł

funt szterling – 4,9000 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

