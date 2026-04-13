Udany początek tygodnia dla złotego. Kursy walut 13 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w poniedziałek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 13 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,6374 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2507 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6021 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8845 zł.
Jakie są dziś kursy walut? Złoty zyskuje wobec większości walut
Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia
- dolar –3,6374 zł
- euro –4,2507 zł
- frank szwajcarski – 4,6021 zł
- funt szterling – 4,8845 zł
Kursy walut w poprzednim tygodniu
Kursy walut – piątek 10 kwietnia
- dolar – 3,6396 zł
- euro – 4,2534 zł
- frank szwajcarski – 4,6062 zł
- funt szterling – 4,8848 zł
Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia
- dolar – 3,6506 zł
- euro – 4,2610 zł
- frank szwajcarski – 4,6147 zł
- funt szterling – 4,8924 zł
Kursy walut – środa, 8 kwietnia
- dolar – 3,6489 zł
- euro – 4,2623 zł
- frank szwajcarski – 4,6256 zł
- funt szterling – 4,8995 zł
Kursy walut – wtorek, 7 kwietnia
- dolar – 3,6888 zł
- euro – 4,2694 zł
- frank szwajcarski – 4,6223 zł
- funt szterling – 4,9000 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
