Lokaty na trzy miesiące. Jeden z liderów podniósł stawkę

Serwis Bankier.pl przedstawił kwietniowy ranking lokat bankowych na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej – im wyższa, tym wyższa pozycja w rankingu.

Ranking lokat na trzy miesiące. Jest nowy lider

Najnowszy ranking przynosi zmiany. Pierwsze miejsce – po awansie z drugiego – zajmuje Raiffeisen Digital Bank, który na Lokacie dla Ciebie (w wariancie dla nowych klientów) podniósł stawkę z 5 do 5,50 proc. w skali roku. Propozycja ta – zgodnie z tym co wskazuje nazwa – przeznaczona jest dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste. Maksymalna kwota wpłaty to 150 000 zł. Środki przechowywane w Raiffeisen Digital Banku są chronione przez austriacki system gwarantowania depozytów.

Lokata Raiffeisen Digital Banku zamieniła się miejscami z propozycją Nest Banku – Nest Lokata Witaj. W tym wypadku jednak stawka nie zmieniła się i nadal wynosi 5,25 proc. rocznie. Oferta przeznaczona jest dla nowych klientów instytucji, którzy założą konto i wyrażą zgody marketingowe. Maksymalnie można wpłacać 25 000 zł.

Na tym kończą się tym razem „piąteczki”, jeśli chodzi o najnowsze zestawienie lokat bankowych na trzy miesiące. Na trzecim miejscu plasuje się NOWYdepozyt 3M Gwarantowany od Banku Nowego. Proponowane oprocentowanie wynosi 4,90 proc. w skali roku, podczas gdy w marcu było to 5 proc. Nie zmieniły się natomiast warunki umożliwiające skorzystanie z oferty – trzeba być nowym klientem i założyć rachunek depozytowy. Górny próg wpłat to 100 000 zł.

Na czwartym miejscu znalazły się ex aequo Lokata na Start od Inbanku oraz Lokata dla Ciebie na dzień dobry, którą oferuje Santander Bank Polska. Oferowana stawka to 4,50 proc. rocznie. W pierwszej piątce uplasowała się jeszcze Lokata Plus z oferty Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce z oprocentowaniem na poziomie 4,20 proc. w skali roku.

