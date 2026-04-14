Zapadł wyrok w sprawie kontrowersyjnej inwestycji. Sąd nie miał wątpliwości

Wątpliwości w sprawie legalności budowy inwestycji w Stobnicy toczyły się od wielu lat. We wtorek orzeczenie w sprawie wydał Naczelny Sąd Administracyjny. Decyzja była związana z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z marca 2020 roku, gdy uchylono wcześniejszą uchwałę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Jednak NSA we wtorek nie uwzględnił kasacji GDOŚ, a to oznacza, że wydana zgoda na budowę zamku w Stobnicy jest wciąż w mocy.

Budowa zamku w Stobnicy. Jest decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego

W uzasadnieniu sędzia Jerzy Stelmasiak zwracał uwagę, niewłaściwa realizacja przedsięwzięcia przez spółkę nie oznacza, że decyzja objęta wznowieniem była z tej przyczyny wadliwa – powiedział w ustnym uzasadnieniu sędzia Jerzy Stelmasiak. Jak tłumaczył, organ stwierdził większą powierzchnię przebudowywanego terenu w momencie, gdy inwestycja była już realizowana.

Konflikt wynikał z decyzji RDOŚ wydanej w 2015 r., gdy uznano, że budowa zamku w Stobnicy nie musi zawierać oceny środowiskowej. Cztery lata później RDOŚ zmieniła zdanie, ponieważ teren prac wyszedł na znacznie większy niż zgłaszane ok. 1,7 ha i ostatecznie wyniósł ponad 2 ha. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że taka okoliczność nie była brana pod uwagę w momencie wydania pierwszej decyzji.

Zamek w Stobnicy legalny. Inwestor nie zamierza się cofać

W rozmowie z Polską Agencją Prasową pełnomocniczka inwestora Aneta Fornalik przekazała, że dotychczas żadna decyzja nie wywołała takiego efektu, że doprowadziłoby to do wstrzymania realizacji budowy zamku w Stobnicy, a dzisiejszy wyrok to tylko potwierdza. Jak dodała przedstawicielka inwestycji, budowa dalej trwa, a obiekt w dalszym ciągu jest mieszkaniowym budynkiem wielorodzinnym.

Równoległe w sprawie zamku w Stobnicy toczy się też drugi proces, ale już karny. Postępowanie odbywa się przedsądem w Obornikach.

Czytaj też:

