Kiedyś zegarek i rower, dziś zupełnie coś innego. Najpopularniejsze prezenty komunijne

W tym roku wcześniej niż zwykle ruszył sezon komunijny. Pierwsze uroczystości odbywają się już w ten weekend, co dla dzieci wiąże się z ważnym wydarzeniem duchowym, ale nie ma co ukrywać, że od lat jego istotnym aspektem są prezenty.

Przed laty upominkiem numer jeden z tej okazji był zegarek, a później rower. Co dzieciaki otrzymują najczęściej obecnie? Okazuje się, że dominuje elektronika. Z badania przeprowadzonego przez Komputronik (wzięli w nim udział respondenci, którzy w tym roku będą komunijnymi gośćmi) wynika, że 68,2 proc. respondentów planuje kupić sprzęt elektroniczny. To wyraźnie więcej niż rok temu, gdy tego rodzaju zakupy deklarowało niespełna 49 proc. ankietowanych.

Prezenty komunijne. Króluje laptop

Wyniki pokazują, że najczęściej kupowanym urządzeniem jest laptop (44 proc.). Zdecydowanie wyprzedza on smartfony (14 proc.), tablety i komputery stacjonarne (po 12 proc.). Jeszcze mniejszym zainteresowaniem cieszą się takie gadżety jak smartwatche czy konsole (niemal 5 proc.). Zaledwie 2,5 proc. uczestników badania postawiło na zakup drona i aparatu fotograficznego.

Co ciekawe tylko co dziesiąty badany deklaruje, że na prezent komunijny wręczy gotówkę (9,1 proc.), podczas gdy rok temu było to ponad 30 proc. Nieliczna grupa wskazywała złoto inwestycyjne i sprzęt sportowy (po 4,5 proc.).

Aż 70,5 proc. ankietowanych uważa, że w ostatnich latach wzrosło oczekiwanie dotyczące wartości prezentów komunijnych.

Ile przeznaczamy na prezent?

Ile zamierzamy przeznaczyć na prezenty komunijne? Najczęściej wskazywano przedział 1000 – 2000 zł i 2000 – 3000 zł (po 24,4 proc.). Ponad 3000 zł planuje wydać 13 proc. respondentów. Nieco mniej, bo 7 proc. twierdzi, że zamknie się w kwocie nie wyższej niż 500 zł.

Dużą presję finansową odczuwają w szczególności rodzice chrzestni. Aż 69,2 proc. z nich deklaruje, że ich rola zobowiązuje ich do wydania większej kwoty.

Twórcy badania podkreślają, że jego wyniki świadczą o tym, że zmienia się podejście do technologii jako prezentu komunijnego. — Jeszcze kilka lat temu częściej był to wybór „na efekt", dziś coraz częściej jest to decyzja przemyślana i funkcjonalna. Polacy nie kupują już czegokolwiek, tylko sprzęt, który realnie odpowiada na potrzeby dziecka, zarówno w szkole, jak i w codziennym życiu. Laptop czy tablet nie jest już gadżetem, ale narzędziem do nauki, rozwijania zainteresowań i budowania kompetencji cyfrowych. Przy rosnących budżetach naturalne jest, że chcemy, aby taki zakup miał długofalową wartość i faktycznie wspierał rozwój dziecka, a nie tylko spełniał chwilową zachciankę — komentuje Karolina Pietz Drapińska, Członek Zarządu i Marketing & Digital Development Director w Komputronik.

Badanie Komputronik „Pierwsza komunia 2026” zostało przeprowadzone w dniach 20 marca – 2 kwietnia 2026 roku metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing). W badaniu wzięło udział 1039 osób.





Komu należą się pieniądze z komunii? To mówią przepisyCzytaj też:

Rodzice muszą wyspowiadać się przed pierwszą komunią dziecka? Odpowiedź warto rozwinąć