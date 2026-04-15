Złoty znów trzyma się mocno. Kursy walut 15 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w środę przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 15 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5939 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2370 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,6024 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8749 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty zyskuje

Kursy walut – środa, 15 kwietnia

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia

dolar –3,6015 zł

euro –4,2436 zł

frank szwajcarski – 4,6136 zł

funt szterling – 4,8757 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar –3,6374 zł

euro –4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

Kursy walut – piątek 10 kwietnia

dolar – 3,6396 zł

euro – 4,2534 zł

frank szwajcarski – 4,6062 zł

funt szterling – 4,8848 zł

Kursy walut – czwartek, 9 kwietnia

dolar – 3,6506 zł

euro – 4,2610 zł

frank szwajcarski – 4,6147 zł

funt szterling – 4,8924 zł

Kursy walut – środa, 8 kwietnia

dolar – 3,6489 zł

euro – 4,2623 zł

frank szwajcarski – 4,6256 zł

funt szterling – 4,8995 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

FAQ– najczęściej zadawane pytania o kursy walut

Kiedy NBP publikuje kursy walut?

Tabela kursów średnich walut obcych aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, między godziną 11:45 a 12:15.

Z czego wynikają wahania kursów walut?

Wahania kursów walut wynikają głównie z praw podaży i popytu, na które wpływ mają stopy procentowe, inflacja, wzrost gospodarczy oraz sytuacja geopolityczna.

Co oznacza mocny złoty?

To oznacza, że polska waluta zyskuje na wartości względem obcych walut, co powoduje m.in., że importowane towary i są tańsze, a inflacja może spadać.

