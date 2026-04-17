Czarny scenariusz dla kredytobiorców coraz bardziej realny? Ważny głos z RPP

Przed tygodniem Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie.

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

Decyzja RPP nie była zaskoczeniem. Większość ekspertów spodziewała się, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie gremium utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co nie jest w smak kredytobiorcom (obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych). Czy może być jednak jeszcze gorzej?

Stopy procentowe wzrosną?

O możliwych scenariuszach na kolejne miesiące mówi w rozmowie z PAP Biznes członek RPP Henryk Wnorowski. — Stabilizacja stóp procentowych jest możliwa w dłuższej perspektywie, a czas może być doprecyzowany po lipcowej projekcji makroekonomicznej NBP — powiedział Wnorowski.

Członek RPP zaznaczył, że wobec luźnej polityki fiskalnej należy uwzględniać i sygnalizować ryzyko wyższych stóp procentowych.

Zdaniem Wnorowskiego zagrożeniem efektami drugiej rundy ("rozlewanie się" cen paliw na inne kategorie towarów i usług konsumpcyjnych) jest umiarkowane, a do lipca inflacja w Polsce może nie przekroczyć górnej granicy pasma odchyleń od celu inflacyjnego, czyli 2,5 proc. z możliwym odchyleniem +/— 1 pkt proc..

– Wypowiedź ta jest najbardziej jastrzębim z dotychczasowych komunikatów RPP po wybuchu wojny w Iranie. Podtrzymujemy naszą prognozę, że w tym roku nie będzie już zmian stóp w Polsce, natomiast w 2027 r. czeka nas powrót do obniżek — tak do słów Wnorowskiego odnieśli się ekonomiści Banku Pekao.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński dał przed tygodniem do zrozumienia, że w najbliższym czasie stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie.

– Wszystko zależy od tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale w najbliższym okresie nie przewiduję żadnych zmian w zakresie stóp procentowych. Ale oczywiście będziemy podejmować decyzje patrząc na fakty, na wydarzenia. Mam nadzieję, że to uspokojenie sytuacji w tej chwili to jest dobry znak, że się utrzyma, mimo tego, że Izrael odrzucił to zawieszenie, przynajmniej w Libanie – powiedział Glapiński.

Szef banku centralnego zadeklarował jednocześnie, że scenariusz podwyżki stóp procentowych nie jest brany pod uwagę.

Kredytobiorcy zawiedzeni. RPP przyjmuje postawę „ostrożnego wyczekiwania”Czytaj też:

Wraca szaleństwo kredytowe. Polacy znowu się zadłużają na potęgę