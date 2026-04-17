Udany piątek dla złotego. Kursy walut 17 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5912 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2355 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5911 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8592 zł.

Jakie są dziś kursy walut? Złoty wzmacnia się

Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia

Kursy walut – ostatnie 7 dni

Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia

dolar –3,5983 zł

euro –4,2411 zł

frank szwajcarski – 4,5989 zł

funt szterling – 4,8759 zł

Kursy walut – środa, 15 kwietnia

dolar –3,5939 zł

euro –4,2370 zł

frank szwajcarski – 4,6024 zł

funt szterling – 4,8749 zł

Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia

dolar –3,6015 zł

euro –4,2436 zł

frank szwajcarski – 4,6136 zł

funt szterling – 4,8757 zł

Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia

dolar –3,6374 zł

euro –4,2507 zł

frank szwajcarski – 4,6021 zł

funt szterling – 4,8845 zł

Kursy walut – piątek 10 kwietnia

dolar – 3,6396 zł

euro – 4,2534 zł

frank szwajcarski – 4,6062 zł

funt szterling – 4,8848 zł

Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?

Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.

Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.

