Udany piątek dla złotego. Kursy walut 17 kwietnia 2026 r.

Z danych przekazanych w piątek przed południem przez Narodowy Bank Polski (NBP) wynika, że w dniu 17 kwietnia za 1 dolara amerykańskiego trzeba było zapłacić 3,5912 zł. Za najpopularniejszą europejską walutę, czyli euro 4,2355 zł. Za 1 franka szwajcarskiego należało zapłacić 4,5911 zł, a za 1 brytyjskiego funta 4,8592 zł.
Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia
- dolar –3,5912 zł
- euro –4,2355 zł
- frank szwajcarski – 4,5911 zł
- funt szterling – 4,8592 zł
Kursy walut – ostatnie 7 dni
Kursy walut – czwartek, 16 kwietnia
- dolar –3,5983 zł
- euro –4,2411 zł
- frank szwajcarski – 4,5989 zł
- funt szterling – 4,8759 zł
Kursy walut – środa, 15 kwietnia
- dolar –3,5939 zł
- euro –4,2370 zł
- frank szwajcarski – 4,6024 zł
- funt szterling – 4,8749 zł
Kursy walut – wtorek, 14 kwietnia
- dolar –3,6015 zł
- euro –4,2436 zł
- frank szwajcarski – 4,6136 zł
- funt szterling – 4,8757 zł
Kursy walut – poniedziałek, 13 kwietnia
- dolar –3,6374 zł
- euro –4,2507 zł
- frank szwajcarski – 4,6021 zł
- funt szterling – 4,8845 zł
Kursy walut – piątek 10 kwietnia
- dolar – 3,6396 zł
- euro – 4,2534 zł
- frank szwajcarski – 4,6062 zł
- funt szterling – 4,8848 zł
Dlaczego kursy walut codziennie się zmieniają?
Kursy walut zmieniają się codziennie z powodu dynamicznych procesów zachodzących na rynku finansowym. Najważniejsze czynniki wpływające na ich wahania to: podaż i popyt na daną walutę, decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja czy PKB, oraz wydarzenia geopolityczne i globalne kryzysy.
Również spekulacje inwestorów na rynku Forex mogą prowadzić do gwałtownych zmian kursów. Przykładowo, wzrost popytu na dolara amerykańskiego może podnieść jego wartość względem innych walut. Czynniki sezonowe, takie jak wakacje czy koniec roku, również mogą mieć wpływ na wahania kursowe.
Euro w górę, frank w dół. Kursy walut 16 kwietnia 2026 r.Czytaj też:
Złoty znów trzyma się mocno. Kursy walut 15 kwietnia 2026 r.