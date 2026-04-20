Dobre wieści dla bezrobotnych. Zmiany od czerwca

Resort pracy poinformował, że wraz z początkiem czerwca wzrosną stawki zasiłku dla bezrobotnych. Nowe kwoty będą obowiązywać przez kolejny rok i obejmą zarówno świadczenie podstawowe, jak i jego warianty zależne od stażu pracy czy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Zmiany od czerwca

Jak podaje RMF FM, wariant podstawowy (dla osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat) wyniesie 1783,90 zł brutto przez pierwsze 90 dni pobierania świadczenia. Po upływie tego okresu kwota zasiłku spadnie do 1400,90 zł brutto miesięcznie. Po potrąceniu składek i podatku, realna wypłata wyniesie odpowiednio ok. 1620 zł i 1270 zł netto.

Osoby z co najmniej 20-letnim stażem pracy mają prawo do otrzymania 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. To oznacza, że od czerwca będzie im się należało 2140,68 zł brutto przez pierwsze 90 dni oraz 1681 zł brutto w kolejnych miesiącach. Po odliczeniu składek będzie to odpowiednio 1948 zł i 1529 zł „na rękę”.

Osoby ze stażem poniżej 5 lat mogą liczyć na 80 proc. podstawowej kwoty zasiłku.

Aby ubiegać się o zasiłek, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej. By otrzymać pieniądze trzeba spełnić takie warunki jak:

Przepracowanie co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją.

Uzyskiwanie w tym czasie wynagrodzenia nie niższego niż ustawowa płaca minimalna.

Odprowadzanie składek na Fundusz Pracy od uzyskiwanego wynagrodzenia.

Zakończenie działalności gospodarczej (jeśli była prowadzona).

Gotowość do podjęcia pracy i pozostawanie do dyspozycji urzędu pracy

Warto przypomnieć, że do okresu uprawniającego do zasiłku wliczają się również urlop wychowawczy, pobieranie zasiłku macierzyńskiego, renta z tytułu czasowej niezdolności do pracy oraz zasadnicza służba wojskowa, pod warunkiem odprowadzania składek.

Standardowy okres pobierania świadczenia to 6 miesięcy. Dotyczy to osób zamieszkujących powiaty, w których stopa bezrobocia nie przekracza 150 proc. średniej krajowej. W regionach o trudniejszej sytuacji na rynku pracy, gdzie bezrobocie jest wyższe, okres pobierania świadczenia może zostać wydłużony do roku. Z rocznego zasiłku mogą skorzystać osoby po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem pracy, osoby samotnie wychowujące dziecko oraz rodzice pozostający w bezrobociu wraz z partnerem, który nie ma prawa do świadczenia.

Szacuje się, że zasiłek dla bezrobotnych w Polsce pobiera ok. 15 proc. osób pozostających bez pracy.

