Polskie firmy wciąż boją się AI. Wymowny raport

Jak pokazuje raport firmy Experis, trzy czwarte polskich firm (74 proc.) wykorzystuje sztuczną inteligencję do zadań wymagających kreatywności i generowania pomysłów. Niemal 70 proc. organizacji deklaruje użycie AI do nauczania i szkoleń, a także do obsługi klienta i rozwiązywania problemów.

Przedsiębiorstwa dostrzegają przydatność AI również w działaniach wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej (60 proc.), w komunikacji (59 proc.) oraz w zarządzaniu zespołami (52 proc.).

Bariery w wykorzystywaniu AI

Z drugiej strony zdecydowana większość, bo aż 93 proc. polskich firm przyznaje, że mierzy się z różnymi barierami w wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Najczęściej przedsiębiorcy wskazywali w tym kontekście na obawy związane z prywatnością danych (15 proc.). Barierą jest też niechętne sięganie przez część pracowników po AI (10 proc.), a także brak wiary, że może być ona przydatna w ich branży (10 proc.) Ten sam odsetek pracowników (10 proc.) nie widzi realnych korzyści ze stosowania tej technologii.

Według Dominika Malca, eksperta rynku pracy, lidera Experis IT Resourcing, w najbliższych 2–3 latach „idealny kandydat” do pracy będzie przede wszystkim osobą, która potrafi efektywnie pracować z AI, a nie tylko ją rozumie. – Kluczowe stanie się łączenie kompetencji technicznych z umiejętnością wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w praktyce biznesowej, do automatyzacji, analizy danych czy podejmowania decyzji. Coraz większe znaczenie będzie miała także zdolność szybkiego uczenia się i adaptacji, bo same technologie zmieniają się bardzo dynamicznie – podkreśla ekspert w komentarzu dla Bankier.pl.

Malec podkreśla, że najbardziej poszukiwane są obecnie kompetencje związane z praktycznym wykorzystaniem AI: praca z danymi i ich przygotowaniem, projektowanie workflow z użyciem sztucznej inteligencji, automatyzacja procesów oraz tzw. prompt engineering. Coraz większą rolę odgrywają także umiejętności łączenia technologii z kontekstem biznesowym oraz nadzoru nad jakością i etyką wykorzystania AI.

Zdaniem eksperta brak kompetencji AI najszybciej zacznie być odczuwalny w zawodach opartych na pracy z danymi, analizą informacji i powtarzalnymi procesami, nie tylko w IT, ale także w marketingu, finansach czy operacjach.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 588 pracodawców w Polsce i 39 tys. globalnie w terminie 1 stycznia – 3 luty 2026 roku.

