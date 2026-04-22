Tylu Polaków zainwestowało w kryptowaluty. Kwoty robią wrażenie

Ostatnie kontrowersje wokół Zondacrypto na nowo wywołały dyskusje wokół kryptowalut. Ilu Polaków w nie zainwestowało? Sprawdziła to pracownia CBOS w sondażu przeprowadzonym na zlecenie “Dziennika Gazety Prawnej”.

Na pytanie: „Czy zainwestowałeś w kryptowaluty, takie jak bitcoin lub powiązane z nimi aktywa (np. fundusze) i obecnie je posiadasz?” twierdząco odpowiedziało 6,6 proc. ankietowanych. Przekłada się to na ok. 2 mln osób.

Kto inwestuje w kryptowaluty w Polsce?

Z badania wynika, że w kryptowaluty częściej inwestują mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 10,4 proc. i 2,2 proc.). Zainteresowanie widoczne jest zwłaszcza w młodszej grupie wiekowej. W grupie badanych w wieku 18–44 lata tego typu inwestycje deklaruje 12,4 proc. osób. Po 44. roku życia odsetek spada do 1,7 proc. Posiadania cyfrowej waluty nie zasygnalizowała żadna ankietowana osoba w wieku 65 plus.

Jak podaje gazeta, średnia wartość portfela kryptowalut w Polsce – przy założeniu, że osoby deklarujące najwyższą wartość inwestycji posiadają aktywa za 100 tys. zł – można oszacować na 20 tys. zł. Przekłada się to na ok. 40 mld zł utrzymywanych przez Polaków w cyfrowych walutach. Co trzeci respondent przyznaje jednak, że wartość jego aktywów wynosi mniej niż 1 tys. zł. To oznacza, że dla wielu osób inwestycje w kryptowaluty są raczej próbą niż poważnym zaangażowaniem finansowym.

Kryptowaluty wciąż stanowią znikomy fragment wszystkich aktywów finansowych Polaków. Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) wynika, że na koniec września zeszłego roku gospodarstwa domowe posiadały aktywa o wartości 3,8 bln zł. Inwestycje w cyfrowe waluty to równowartość niespełna 1,1 proc. tej kwoty.

W odróżnieniu od rynku kapitałowego obrót kryptowalutami w Polsce nie jest ściśle regulowany. Pod koniec zeszłego tygodnia posłom nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Nowe prawo miało zapewnić implementację unijnego rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation) do krajowych przepisów. Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami wydawaniem pozwoleń na prowadzenie działalności i nadzorem nad rynkiem miała się zająć Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Miliony Polaków bez ochrony? Sprawa Zondacrypto wstrząsa rynkiemCzytaj też:

Będzie nowy projekt ustawy ws. kryptowalut. Ważna deklaracje ministra finansów