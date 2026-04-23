O tych środkach ZUS ci nie przypomni. Ogromne pieniądze czekają na wypłatę

Środki zgromadzone na subkontach emerytalnych w ZUS po śmierci ubezpieczonego mogą trafić do bliskich lub spadkobierców. W praktyce jednak ogromna część pieniędzy nigdy nie zostaje wypłacona.

Miliony złotych do wypłaty na kontach ZUS

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują, że w latach 2020–2024 zmarło ponad 42 tys. osób posiadających subkonto w ZUS. W tym czasie wypłaty zrealizowano jedynie w ok. 8 tys. przypadków.

Łączna wartość środków zgromadzonych na tych subkontach wyniosła prawie 940 mln zł. Około 660 mln zł nadal pozostaje niewypłacone.

Eksperci krytykują brak informacji ze strony ZUS

Sprawę nagłośniła posłanka Marta Stożek z partii Razem, która skierowała interpelację do resortu pracy. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, wątpliwości budzi fakt, że ZUS posiada informacje o środkach i śmierci ubezpieczonego, ale nie kontaktuje się z potencjalnie uprawnionymi osobami.

Eksperci zwracają uwagę, że obecny system sprawia, iż pieniądze pozostają w ZUS tylko dlatego, że rodziny nie wiedzą o możliwości ich odzyskania.

Resort pracy nie planuje zmian w sprawie wypłat ZUS dla bliskich

Ministerstwo tłumaczy, że możliwość poinformowania bliskich zależy od wcześniejszego wskazania osób uprawnionych przez samego ubezpieczonego. Jeśli takich danych nie ma, ZUS nie wie, komu przekazać informacje o środkach.

Resort pracy nie zapowiada jednak zmian w przepisach. Na razie deklaruje jedynie monitorowanie działań informacyjnych prowadzonych przez ZUS.

Czytaj też:

Kryptowaluta sposobem na wielką emeryturę? Oto, co mówi ekspertCzytaj też:

Dane z Google i Telegrama zagrożone. Niebezpieczne rozszerzenia w przeglądarce Chrome